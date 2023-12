Quattro studenti del Conservatorio Franci selezionati per l’Orchestra Erasmus

Si chiama Orchestra Erasmus ed è una grande opportunità per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che sognano di lavorare nel mondo della musica e vogliono intraprendere un percorso di formazione all’estero; nei giorni scorsi quattro flautisti del Conservatorio Rinaldo Franci, Francesco Anichini, Giuseppe Restaino, Francesca Rizzato e Nicolò Vacca, sono stati selezionati per entrare a far parte della prestigiosa orchestra europea.

I quattro studenti, tutti freschi di laurea, sono cresciuti professionalmente nel conservatorio senese sotto la guida del maestro Luciano Tristaino e adesso hanno ottenuto il pass per la lista prioritaria dalla quale vengono scelti i componenti dell’Orchestra Erasmus. Un bel traguardo arrivato in virtù dei meriti accademici e del percorso, già avviato, di studio all’estero.

“Tutti e quattro – sottolinea Tristaino – hanno lavorato con me riuscendo a crescere sia dal punto di vista tecnico che da quello degli approfondimenti professionali, che sono i passaggi indispensabili per riuscire a ‘stare’ all’interno di un’orchestra. È stato un lavoro duro, che ha dato i suoi frutti.

L’accesso nell’Orchestra Erasmus – conclude l’insegnante del Conservatorio Franci di Siena Luciano Tristaino – è una grande opportunità che conferma il nostro conservatorio come uno tra i più prestigiosi a livello nazionale e internazionale. I corsi, sia ordinari che quelli professionalizzanti, insieme alle numerose masterclass che organizziamo, riescono a dare sicuramente un elemento di crescita fondamentale. Quell’elemento in più che, come in questo caso, può aprire le porte a esperienze decisive a livello umano, artistico e professionale”.