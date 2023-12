Tari 2023, Comune Poggibonsi: 360 le famiglie esentate e agevolate

Sono 360 le famiglie esentate, completamente o in parte, dal pagamento della Tari per il 2023 con un investimento da parte del Comune di Poggibonsi pari a 112.400 euro.

“Ogni anno ci siamo impegnati a rinnovare e a rifinanziare il fondo Tari. Una misura importante per sostenere le famiglie più fragili – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli – che nel tempo abbiamo esteso attraverso la previsione, oltre che dell’esenzione totale, dell’azzeramento della parte variabile. Un modo per ampliare la fascia di intervento e aiutare un numero maggiore di persone. Proprio con le ultime variazioni di Bilancio di novembre abbiamo integrato le risorse a disposizione per questa misura, in modo da riuscire a soddisfare tutte le richieste arrivate”.

Le risorse stanziate in Bilancio sono infatti destinate all’esenzione o alla riduzione della Tari per le famiglie presenti nella graduatoria del bando pubblicato dal Comune, e ai nuclei familiari (centoquattro) esentati dal pagamento su segnalazione del servizio sociale.

Complessivamente sono 256 le famiglie che hanno fatto domanda e che sono presenti nella graduatoria, in base ai requisiti posseduti. Tutte saranno esentate dal pagamento della Tari o dal pagamento della quota variabile. Il bando, infatti, aveva previsto la richiesta di esenzione totale per i nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 7.000 euro e la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con Isee compreso tra 7.000 euro e 8.265 euro e le famiglie numerose (con almeno quattro figli a carico) con Isee non superiore 20.000 euro.

“Abbiamo integrato le risorse presenti proprio per garantire a tutti gli aventi diritto di accedere a questo strumento di sostegno – chiude il sindaco del Comune di Poggibonsi David Bussagli sul sostegno al pagamento della Tari –. Un impegno sempre centrale anche nei percorsi di concertazione con i sindacati, al fine di garantire a tutte le famiglie in graduatoria di poter beneficiare delle agevolazioni previste”.