Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 29 dicembre: l’ordine del giorno

E’ stato convocato per venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 9, il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

I lavori del Consiglio comunale inizieranno, da ordine del giorno, con alcune proposte di delibera di consiglio. La prima riguarda l’analisi dell’assetto delle società partecipate, in particolare “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022”. Sarà poi la volta del “Documento unico di programmazione 2024/2026” e dell’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Il Consiglio comunale affronterà poi il “Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024” e il bilancio di previsione 2024/2026 della Biblioteca comunale degli Intronati. All’ordine del giorno anche lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione di partecipazione “Monastero Onlus” e l’approvazione alle modifiche dello statuto di Intesa Spa.

Dopo l’approvazione del verbale delle sedute consiliari precedenti e le comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, spazio alle interrogazioni. In particolare, si partirà dall’interrogazione del consigliere del gruppo Siena Sostenibile Monica Casciaro in merito alla sicurezza degli alunni all’uscita da scuola in via Roma. Si passerà poi all’interrogazione dei consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia (Alessia Pannone, Bernardo Maggiorelli, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi, Monica Crociani, Marco Ballini, Sarah Campani) sulla destinazione delle aree stradali in via della Mercanzia e via della Biccherna a Isola d’Arbia.

In programma quindi l’interrogazione del consigliere del gruppo Pd Giulia Mazzarelli in merito ai lavori per posizionare un prefabbricato all’interno del parco “Norma Cossetto” sito in piazza Amendola per il trasferimento temporaneo degli asili nido comunali “Ape Giramondo” e “Albero dei sogni” in viale Vittorio Emanuele II, durante i lavori di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e adeguamento sismico finanziati con i fondi Next generation Eu. Quindi nuova interrogazione del consigliere del gruppo Siena Sostenibile Monica Casciaro relativa all’avvallamento della carreggiata in viale dei Mille e quella del consigliere del gruppo Movimento Civico Senese Franco Bossini in merito ad alcune problematiche relative a viale Mazzini.

Il Consiglio comunale affronterà poi l’interrogazione del consigliere del gruppo progetto Siena Anna Ferretti in merito alla sospensione della 6Card per il conferimento dei rifiuti delle utenze domestiche e l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Pd (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni, Luca Micheli) in merito alla recente notizia che prevede la sospensione dell’utilizzo della 6Card per il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini di Siena.

Si passerà poi alle interrogazioni del consigliere del gruppo Pd Alessandro Masi in merito a un aggiornamento sulle attività dei garanti per i diritti delle persone private della libertà personale, per la disabilità e per l’infanzia e l’adolescenza, del consigliere del gruppo Pd Gabriella Piccinni sulla Fondazione Santa Maria della Scala e alle due interrogazioni del consigliere del gruppo Siena Sostenibile Monica Casciaro, una relativa alla manutenzione e all’efficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche e una relativa alle competenze del Consorzio di bonifica del territorio del Comune di Siena.

Sarà poi la volta dell’interrogazione del consigliere del gruppo Movimento Civico Senese Franco Bossini in merito al problema che si è creato all’incrocio della strada di Monastero, aggravato dalla presenza di una fontanella sita all’inizio della strada di Sant’Abondio. Quindi tre interrogazioni: quella del consigliere del gruppo Per Siena Vanni Griccioli in merito al metodo di scelta attuato per la nomina del nuovo Cda della Biblioteca comunale e del suo presidente; quella del consigliere del gruppo Pd Luca Micheli su interventi per migliorare la sicurezza dell’ingresso nell’incrocio semaforico di Cerchiaia; quella dei consiglieri del gruppo Le Biccherne Silvia Armini e Francesca Cesareo in merito alla viabilità pedonale in sicurezza nel tratto di strada Esterna Fontebranda, intersezione strada di Pescaia a strada Esterna Fontebranda, in prossimità della zona Ztl.

La seduta consiliare proseguirà con l’interrogazione del consigliere del gruppo Sena Civitas Chiara Parri in merito ai lavori di manutenzione della scuola dell’infanzia “Mara Meoni”, quindi l’interrogazione del consigliere del gruppo Progetto Siena Anna Ferretti in merito al progetto per la costruzione della stazione dell’alta velocità nella località Creti Farneta.

L’ordine del giorno del Consiglio comunale prevede poi le due interrogazioni dei consiglieri Franco Bossini (Movimento Civico Senese), Bernardo Maggiorelli (Fratelli d’Italia) su aspetti impattanti la sanità senese in conseguenza delle attività di impianto di valvole aortiche percutanee (Tavi) presso l’ospedale San Donato di Arezzo e in merito alle iscrizioni alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria e sulla sussistenza dei requisiti di accertamento per il nuovo anno accademico. Quindi altra interrogazione del consigliere del gruppo Movimento Civico Senese Franco Bossini in merito al posizionamento dei cassonetti di raccolta rifiuti in via delle Luglie e l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Forza Italia – Udc – nuovo Psi Lorenza Bondi e Marco Falorni sullo stato di manutenzione del manto stradale di via Mentana. Infine, le due interrogazioni del consigliere del gruppo Partito Democratico Giulia Mazzarelli in merito alla fruibilità del campo sportivo Rastrello e al completamento dell’itinerario E78 Grosseto-Fano e quella della consigliere del gruppo Partito Democratico Gabriella Piccinni sui lavori di adeguamento dell’uscita di sicurezza del cinema Nuovo Pendola.

La seduta del Consiglio comunale di Siena si concluderà quindi con la discussione relativa a due mozioni. La prima è presentata dai consiglieri del gruppo Le Biccherne Silvia Armini, Francesca Cesareo, Michele Cortonesi e Leonardo Pucci in merito alla localizzazione della nuova stazione alta velocità Medio Etruria. La seconda dai consiglieri del gruppo Partito Democratico Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli sulla promozione di una conferenza permanente “Città Universitaria” per concertare azioni comuni al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti e aumentare il loro livello di integrazione.

ORDINE DEL GIORNO

del Consiglio comunale di Siena di venerdì 29 dicembre 2023

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 64 2023 ANALISI DELL’ASSETTO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE EX ART. 20, D. LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 100/2017 – RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022.

2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 57 2023 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 – APPROVAZIONE.

3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 58 2023 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026: APPROVAZIONE.

4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 63 2023 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. APPROVAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 “NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E DELL’ALLEGATO I.5 “ELEMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI” AL CODICE.

5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 62 2023 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026: APPROVAZIONE.

6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 56 2023 SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “MONASTERO ONLUS”.

7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 63 2023 INT.E.S.A. SpA – APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE.

8 COMUNICAZIONI 135 2023 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

9 INTERROGAZIONE 74 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO ALLA SICUREZZA DEGLI ALUNNI ALL’USCITA DA SCUOLA IN VIA ROMA.

10 INTERROGAZIONE 76 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ALESSIA PANNONE, BERNARDO MAGGIORELLI, EMANUELA ANICHINI, FRANCESCA BORGHI, PIERLUIGI DE ANGELIS, ENZO DE RISI, MONICA CROCIANI, MARCO BALLINI, SARAH CAMPANI SULLA DESTINAZIONE DELLE AREE STRADALI DI VIA DELLA MERCANZIA E VIA DELLA BICCHERNA AD ISOLA D’ARBIA.

11 INTERROGAZIONE 78 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AI LAVORI PER POSIZIONARE PREFABBRICATO ALL’INTERNO DEL PARCO “NORMA COSSETTO” SITO IN PIAZZA AMENDOLA E SERVIRE AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI “APE GIRAMONDO” E “ALBERO DEI SOGNI” IN VIALE VITTORIO EMANUELE, DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIATI CON I FONDI NEXT GENERATION EU.

12 INTERROGAZIONE 91 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO RELATIVA ALL’AVVALLAMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIALE DEI MILLE.

13 INTERROGAZIONE 92 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE FRANCO BOSSINI IN MERITO AD ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE A VIALE MAZZINI.

14 INTERROGAZIONE 98 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PROGETTO S.I.E.N.A. ANNA FERRETTI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DELLA SEI CARD PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.

15 INTERROGAZIONE 99 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, GABRIELLA PICCINNI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI IN MERITO ALLA RECENTE NOTIZIA CHE PREVEDE LA SOSPENSIONE DELL’UTILIZZO DELLA SEI CARD, PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEI CITTADINI DI SIENA.

16 INTERROGAZIONE 100 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO AD UN AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ DEI GARANTI PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE, PER LA DISABILITA’ E PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA.

17 INTERROGAZIONE 112 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GABRIELLA PICCINNI SULLA FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA SCALA.

18 INTERROGAZIONE 113 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E ALL’EFFICIENZA DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE.

19 INTERROGAZIONE 114 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIENA.

20 INTERROGAZIONE 115 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE FRANCO BOSSINI IN MERITO AL PROBLEMA CHE SI E’ CREATO ALL’INCROCIO DELLA STRADA DI MONASTERO AGGRAVATO DALLA PRESENZA DI UNA FONTANELLA SITA ALL’INIZIO DELLA STRADA DI S. ABONDIO.

21 INTERROGAZIONE 116 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI IN MERITO AL METODO DI SCELTA ATTUATO PER LA NOMINA DEL NUOVO CDA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL SUO PRESIDENTE.

22 INTERROGAZIONE 117 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI SU INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELL’INGRESSO NELL’INCROCIO SEMAFORICO DI CERCHIAIA.

23 INTERROGAZIONE 119 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LE BICCHERNE SILVIA ARMINI, FRANCESCA CESAREO, LEONARDO PUCCI, MICHELE CORTONESI IN MERITO ALLA VIABILITA’ PEDONALE IN SICUREZZA NEL TRATTO DI STRADA ESTERNA FONTEBRANDA- INTERSEZIONE STRADA DI PESCAIA A STRADA ESTERNA FONTEBRANDA- PROSSIMITA’ DELLA ZONA ZTL.

24 INTERROGAZIONE 122 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS, CHIARA PARRI IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARA MEONI.

25 INTERROGAZIONE 123 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS, PARRI CHIARA IN MERITO ALL’INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO DELLA ROTATORIA PREESISTENTE DI FONTEBECCI CON VIA GIOVANNI PAOLO II.

26 INTERROGAZIONE 125 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PROGETTO S.I.E.N.A. ANNA FERRETTI IN MERITO AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DELL’ALTA VELOCITA’ NELLA LOCALITA’ CRETI FARNETA.

27 INTERROGAZIONE 126 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI MOVIMENTO CIVICO SENESE, FRANCO BOSSINI, FRATELLI D’ITALIA, BERNARDO MAGGIORELLI, SU ASPETTI IMPATTANTI LA SANITA’ SENESE IN CONSEGUENZA DELLA ATTIVITA’ DI IMPIANTO DI VALVOLE AORTICHE PERCUTANEE (TAVI) PRESSO L’OSPEDALE SAN DONATO DI AREZZO.

28 INTERROGAZIONE 127 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI MOVIMENTO CIVICO SENESE, FRANCO BOSSINI, FRATELLI D’ITALIA, BERNARDO MAGGIORELLI, IN MERITO ALLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL’AREA SANITARIA E SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ACCERTAMENTO PER IL NUOVO ANNO ACCADEMICO.

29 INTERROGAZIONE 128 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE, FRANCO BOSSINI IN MERITO AL POSIZIONAMENTO DI CASSONETTI DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA DELLE LUGLIE.

30 INTERROGAZIONE 129 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA, UDC, NUOVO PSI, LORENZA BONDI E MARCO FALORNI SULLO STATO DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA MENTANA.

31 INTERROGAZIONE 133 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AL CAMPO SPORTIVO IL RASTRELLO – FRUIBILITA’.

32 INTERROGAZIONE 136 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DELL’ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO.

33 INTERROGAZIONE 137 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GABRIELLA PICCINNI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’USCITA DI SICUREZZA DEL CINEMA NUOVO PENDOLA.

34 MOZIONE 120 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LE BICCHERNE SILVIA ARMINI, FRANCESCA CESAREO, LEONARDO PUCCI, MICHELE CORTONESI IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE ALTA VELOCITA’ MEDIO ETRURIA.

35 MOZIONE 134 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI SULLA PROMOZIONE DI UNA CONFERENZA PERMANENTE “CITTA’ UNIVERSITARIA” PER CONCERTARE AZIONI COMUNI AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DEGLI STUDENTI E AUMENTARE IL LORO LIVELLO DI INTEGRAZIONE.