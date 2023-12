Asciano, l’illuminazione pubblica cambia con gli impianti a led

Iniziati i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, con conversione a led di tutti i centri luminosi dell’intero territorio comunale di Asciano. La gestione efficace, conseguita anche attraverso tecnologie di telegestione, e la riqualificazione degli impianti a led, saranno in grado di garantire risparmi energetici ed economici costanti nel tempo.

“Un’illuminazione smart non è solo un fattore abilitante, ma anche un elemento di differenziazione per il nostro territorio; attraverso la giusta illuminazione è possibile valorizzare il territorio e incidere positivamente sulla sicurezza dell’intero sistema urbano. Soluzioni pensate per i cittadini, per la loro sicurezza e per una migliore qualità della vita, in un’ottica di sostenibilità energetica” sottolineano il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci e l’assessore all’ambiente Marcello Pastorelli.

L’intervento di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione ad Asciano consentirà di ottenere diversi benefici a partire da quelli energetici con la sostituzione delle armature stradali esistenti, spesso dotate di lampade a vapori di sodio o di mercurio, con apparecchi illuminanti utilizzanti la tecnologia led; illuminotecnici con l’installazione di armature stradali led di ultima generazione, dotate di ottiche con la capacità di regolare e indirizzare il flusso luminoso, aumentando il comfort visivo con una consistente riduzione dell’inquinamento luminoso; infine gestionali e di sicurezza: impianti nuovi e più efficienti, dotati di sistemi di automazione e telecontrollo, garantiscono una maggiore sicurezza sia per la circolazione stradale che pedonale, oltre ad abbattere i costi di gestione e ridurre gli interventi di manutenzione.

La gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Asciano e la relativa fornitura di energia elettrica è stata affidata alla società Engie Italia.