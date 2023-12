A Siena arriva la “Casa delle Opportunità”

La co-progettazione come esperienza, tra valutazioni e prospettive future: si è tenuto ieri, mercoledì 20 dicembre, presso la sede del centro socioculturale “La lunga Gioventù”, in via dei Pispini 162, il seminario tecnico a cura del progetto Si-SienaSociale – Tavolo disabilità del Comune di Siena a cui ha fatto seguito l’inaugurazione della “Casa delle Opportunità”.

La costruzione di un nuovo welfare locale nato grazie alla collaborazione tra enti, associazionismo, volontariato e Contrade. Una rete sociale cresciuta con il supporto dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di Siena dedicatosi alla co-progettazione e al terzo settore con la creazione di tre principali tavoli tematici: minori, anziani e disabilità.

Tra i presenti all’incontro il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, l’assessore comunale ai servizi sociali Micaela Papi, il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi, il responsabile settore welfare e innovazione sociale Regione Toscana Alessandro Salvi, il coordinatore amministrativo Società della Salute Senese Lorenzo Brenci, la responsabile programmazione e coprogettazione sociosanitaria territoriale dell’Azienda Asl Toscana Sud Est Elisabetta Nigi, il dirigente servizi alla persona ed istruzione Comune di Siena Francesco Ghelardi e il presidente delegazione Cesvot Siena Benedetto Parisi.

Inaugurata al termine del seminario, la “Casa delle Opportunità”, immobile di proprietà di “Asp Città di Siena”, nuovo spazio a disposizione della comunità, nato in collaborazione con la Società della Salute Senese e la Fondazione Mps. La “Casa delle Opportunità” fa parte del circuito sociale curato in sinergia con il Comune di Siena dalle sei organizzazioni della disabilità (Autismo Siena Piccolo Principe, A.Se.Do, Le Bollicine, Sesto Senso, Cooperativa Sociale Valle del Sole e Uici Siena capofila del Tavolo disabilità). Molte le attività organizzate nella struttura in collaborazione con la contrada del Nicchio. Tra queste l’affiancamento dei giovani con disabilità alle attività di cucina, la loro presenza all’interno dei laboratori di ceramica della Contrada e l’organizzazione di attività di socializzazione.

“Il lavoro della co-progettazione proseguirà anche nel 2024 – ha spiegato l’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena Micaela Papi – Ho trovato un lavoro importante portato avanti con impegno e professionalità da tante associazioni del territorio impegnate nel volontariato e nel terzo settore. Proseguiremo con i nostri progetti per la costruzione di un welfare locale sempre più forte e con tavoli allargati a disposizione delle persone più fragili”.

Si-SienaSociale è un progetto, articolato su tre linee d’azione (anziani, famiglia e minori, disabilità), promosso dal Comune di Siena mediante un processo di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore di Siena. L’obiettivo generale è realizzare azioni concrete per prevenire e contrastare situazioni di vulnerabilità economica, sociale e culturale delle famiglie.