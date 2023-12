Scienze della vita, nuovo accordo tra Regione e Toscana Life Sciences

Si rinnova per altri tre anni, fino al 2026, l’accordo tra Regione Toscana e Toscana Life Sciences, l’ente no profit nato nel 2005 e che ha sede a Siena, impegnato nel sostenere la ricerca nelle scienze della vita, con cinquecento ricercatori che lavorano nel campus, e nel favorire la nascita di nuove imprese innovative nelle tecnologie applicate alla salute delle persone.

La Toscana è la terza regione in Italia per concentrazione di aziende nel settore farmaceutico e biotech e la collaborazione tra Regione e Toscana Life Sciences va avanti dal 2009. In questi anni, grazie al contributo scientifico della fondazione, la Regione ha strutturato una puntuale strategia sulla ricerca in materia di salute ed attivato, ad esempio, l’Uvar, ovvero l’ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, sinergia fra le competenze tecnico-scientifiche di Tls e quelle amministrativo-giuridiche degli uffici regionali.

Questa collaborazione ha consentito la creazione di un’importante rete di monitoraggio e di supporto della ricerca, finalizzata principalmente a valorizzare i risultati ottenuti sia nella fase di ideazione e sviluppo sia in quella di ottimizzazione delle attività innovative, dimostrando, da un lato, la capacità delle strutture di ricerca pubblica che afferiscono alle aiende sanitarie e alle università e enti toscani di ricerca, di generare e tutelare l’innovazione e, dall’altro, di saperla adeguatamente valorizzare con azioni efficienti ed efficaci, anche in termini economici, di trasferimento tecnologico.

Dal 2015 al 2023 la direzione alla sanità della Regione Toscana ha finanziato e gestito 193 progetti di ricerca in materia di salute per circa 99 milioni di euro (tra fondi regionali e fondi attratti), i cui risultati sono costantemente monitorati, grazie alla collaborazione con Fondazione Tls, per un’opportunità valorizzazione e introdurre innovazioni nel Servizio sanitario, oltre che per immettere nel mercato di nuovi prodotti.

Tra le azioni previste dall’accordo appena rinnovato c’è l’attrazione di investimenti e il supporto e la collaborazione su temi di bioetica e sperimentazione clinica. Nei prossimi tre anni il contributo di Toscana Life Sciences sarà importante anche per l’avvio della rete regionale per le biobanche, fattore determinante per lo sviluppo dell’assistenza e della ricerca.

Toscana Life Science aiuterà inoltre la Regione nell’ambito del programma Eranet Transcan-3 inserito in Horizon 2020 e co-finanziato dagli Stati partecipanti e dalla Commissione europea: un modo per mettere a fattore comune la ricerca sul cancro, creando sinergie ed evitando duplicazioni di sforzi con l’obiettivo di produrre risultati più significativi, condividendo dati, informazioni e infrastrutture.