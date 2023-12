Siena, slitta trasferimento asili Ape Giramondo e Albero dei sogni

Si realizzerà entro il mese di febbraio il trasferimento degli asili nido “Ape Giramondo” e “Albero dei Sogni” (ex Omni) di Siena presso le strutture prefabbricate nei giardini di piazza Amendola.

L’immobile, situato in viale Vittorio Emanuele II, sarà infatti oggetto di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e adeguamento sismico, attraverso un progetto da un milione e 400 mila euro, finanziato da fondi NextGeneration Eu del Pnrr. Rispetto al primo crono programma, il trasferimento è slittato di alcune settimane per la difficoltà, da parte delle ditte incaricate, di reperire il materiale per il completamento del complesso che ospiterà gli asili.

Per limitare, comunque, al massimo i disagi, il trasferimento degli degli asili nido “Ape Giramondo” e “Albero dei Sogni” (ex Omni) di Siena sarà realizzato durante il primo weekend a disposizione. Gli uffici comunali provvederanno al trasferimento delle attrezzature in modo da permettere ai bambini di entrare direttamente nei nuovi locali, senza sospensione del servizio.

“Abbiamo prontamente comunicato lo slittamento del trasferimento – spiega l’assessore ai servizi all’infanzia del Comune di Siena Lorenzo Loré – alle operatrici degli asili e soprattutto alle famiglie, in modo da limitare al massimo i disagi. Pur effettuando il trasloco qualche settimana più in avanti, resta il fatto che utilizzeremo una struttura modulare a poca distanza dalla sede originaria degli asili. Il posizionamento del nuovo compendio modulare e l’avvio dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento sismico permettono di mantenere le tempistiche per i finanziamenti ottenuti dal Pnrr”.