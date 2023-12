Inaugurato il Punto Digitale Facile di Chiusi

E’ stato inaugurato lunedì 18 dicembre il Punto Digitale Facile gestito dall’Auser di Chiusi Scalo in via Gorizia.

Lo sportello, finanziato dalla Regione Toscana con fondi PNRR, nasce per dare un servizio gratuito ai cittadini privi di abilità tecnologiche per avere assistenza e diventare autonomi nella gestione dei servizi digitali, tramite l’aiuto di un facilitatore appositamente formato. Molti sono i servizi che i cittadini residenti e non potranno richiedere gratuitamente: gestire la propria identità digitale, navigare in rete in sicurezza, utilizzare l’App IO, lo SPiD, consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico o pagare i servizi scolastici tramite i mezzi telematici, per fare alcuni esempi.

Il Punto Digitale Facile di Chiusi, che sarà attivo a pieno regime dal 2 gennaio, sarà aperto agli utenti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00

“E’ un’opportunità concreta ed un modo di essere vicini alle persone che hanno più difficoltà a relazionarsi con le nuove tecnologie – dichiarano il sindaco di Chiusi Sonnini e l’assessore al Sociale Maura Talozzi -. Avere la possibilità di trovare un punto dedicato per tutte quelle che possono essere le richieste d’aiuto per rapportarsi con il mondo digitale a supporto di persone che trovano difficoltà in questo settore è un aiuto concreto per dare a tutti le stesse opportunità di relazionarsi con un nuovo modo di comunicare e di fruire dei servizi.

Ringraziamo per questo l’associazione Auser di Chiusi Scalo che ha partecipato al bando rendendosi disponibile, la Regione Toscana e l’Unione dei Comuni della Valdichiana che si è occupata della gestione del bando per questo importante progetto sociale”.