“Antichi Maestri”, spettacolo al Teatro Alfieri di Castelnuovo

Continuano gli spettacoli della stagione teatrale 2023 – 2024 del Teatro ‘Vittorio Alfieri’ di Castelnuovo Berardenga: sabato 16 dicembre, alle ore 21.15, andrà in scena “Antichi Maestri”, prodotto dalla Compagnia Teatrale Lombardi – Tiezzi con Sandro Lombardi, Martino D’Amico e Alessandro Burzotta.

Lo spettacolo. Federico Tiezzi firma la regia di uno spettacolo ispirato al romanzo omonimo di Bernhard e adattato per il palcoscenico da Fabrizio Sinisi. La storia raccontata è apparentemente lineare: da più di trent’anni un musicologo si siede ogni due giorni a contemplare un quadro di Tintoretto esposto nella Sala Bordone della Pinacoteca di Vienna. Questa sorta di rito incuriosisce un giovane scrittore ed entrambi finiscono per essere osservati da un custode del museo. Un diagramma semplice, che tuttavia trasforma lo spettacolo in un vero e proprio studio sulla funzione dell’arte, le nevrosi della modernità e la solitudine.

Info. L’appuntamento fa parte della stagione teatrale promossa da amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus – riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023 – con la direzione artistica de Lo Stanzone delle Apparizioni.

Il costo del biglietto intero è di 12 euro, mentre il ridotto è di 10 euro per gli over 65, i soci Coop e i possessori della Carta Spettatore Fondazione Toscana Spettacolo. È prevista un’ulteriore riduzione pari a 8 euro per studenti e per chi ha il “biglietto futuro” under 35 di Unicoop Firenze.

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo “Antichi Maestri” in programma al Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga è possibile scrivere a info@teatrovittorioalfieri.com oppure contattare i numeri 0577 351345 e 331 3964978, attivo anche con prenotazione su WhatsApp.