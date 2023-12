“Terre, la materia della relazione”, mostra di Samantha Passaniti ai Fisiocritici

“Terre, la materia della relazione” è il titolo di una mostra allestita all’Accademia dei Fisiocritici con le opere dell’artista Samantha Passaniti che sarà inaugurata il 14 dicembre alle ore 17. Ma di quali terre si parla? Delle “terre di Siena” come quelle, naturali e manufatte, esposte al Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici: sono queste che hanno conquistato la Passaniti tanto da farle intraprendere un articolato progetto e una ricerca artistica con la consulenza scientifica dell’Accademia dei Fisiocritici.

La mostra senese, a cura di Valeria De Siero e Davide Silvioli, è infatti l’ultimo atto di “Oltreterra art project”, il progetto interdisciplinare che, partito a maggio 2023, ha compreso numerosi eventi artistici e culturali tra cui laboratori ed escursioni tenuti in varie località delle province di Grosseto e Siena. Mantenendo un equilibrio armonico fra artificio e natura Samantha Passaniti ha realizzato le sue opere utilizzando frammenti di terra di Siena, estratta dalla ex cava delle terre gialle di Bagnoli, (vicino ad Arcidosso, Grosseto), intersecandoli con carta riciclata, stoffa di recupero e materiali prefabbricati.

La mostra sarà aperta fino al 31 gennaio con il seguente orario: 9.00-18.00 lunedì e venerdì, 9.00-15.00 martedì, mercoledì, giovedì, 13.00-18.00 sabato con chiusura domenica e festivi, sabato 23 dicembre e 1-7 gennaio.

Questi gli interventi all’inaugurazione della mostra “Terre, la materia della relazione” al Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici: Andrea Benocci, conservatore del Museo di Storia Naturale, Samantha Passaniti, Valeria De Siero, Davide Silvioli, gli accademici fisiocritici Marco Giamello, docente di Geologia all’Università di Siena e Letizia Marsili, docente di Ecologia all’Università di Siena, Gioele Rossi, collaboratore dell’Accademia.

Samantha Passaniti (Grosseto, 1981) vive e lavora tra Monte Argentario e Roma, città dove si è diplomata all’Accademia di Belle Arti. Nel 2015 ha studiato a Londra presso la Slade School of Fine Art. Nel suo lavoro il gesto del recupero diviene un atto performativo in cui i materiali naturali, gli scarti, che preleva divengono oggetto e soggetto delle sue opere, e portatori di nuovi simboli e significati. Ha esposto al Museo Perrando, presso la MC Gallery di New York, al Centro di arte contemporanea Arteventura in Andalusia.