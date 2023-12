Natale a Colle di Val d’Elsa, un mese di appuntamenti per vivere le festività

Con l’arrivo del Natale Colle di Val d’Elsa celebra le festività natalizie con un cartellone di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori fino all’Epifania attraverso la notte più lunga dell’anno con il Capodanno della Valdelsa. “Un ricco ed unico cartellone di appuntamenti – sottolinea l’assessore al commercio Grazia Pingaro – attraverso il quale, grazie all’attivismo delle associazioni colligiane motore sociale della nostra città, sarà possibile vivere le festività natalizie con spirito di comunità in condivisione e divertimento”.

Il programma degli eventi del Natale a Colle di Val d’Elsa

Sabato 16 dicembre alle ore 16.30 cerimonia di premiazione della III edizione de “La pvetrina natalizia più bella” in piazza Arnolfo con il concorso organizzato dalla Pro Loco e rivolto a tutti gli esercenti di Colle di Val d’Elsa mentre alle ore 18.30 premiazione “Un Poster per la Pace 2023-2024: Osate Sognare” esposizione grafico-pittorica dei disegni degli alunni delle scuole medie (Comprensivo 1 e Comprensivo 2) con esposizione sotto le logge e premiazione in piazza Arnolfo per un progetto a cura del Lions Valdelsa.

Si prosegue domenica 17 dicembre alle ore 16 con il “Premio Città di Colle 2023” assegnato ad Arnolfo, chef Gaetano Trovato nella sala del Comune mentre alle ore 16.30 il tradizionale concerto di Natale con la Corale Vincenzo Bellini e il Coro di voci bianche V. Bellini Orchestra A.D.A.M sotto la direzione del maestro Stefano Cencetti al Museo San Pietro; dalle ore 16 in piazza Arnolfo di Cambio gazebo con Babbo Natale, laboratori natalizi e animazione per bambini, raccolta di beneficenza a cura della Pubblica Assistenza e Associazione La Scossa.

Nuovo appuntamento martedì 19 dicembre alle ore 21 con il concerto degli Auguri di Natale nella Chiesa Sant’Agostino con i cori Note di Cristallo, Sardos in Su Coro, Corale Don Bosco, GRG La Badia e la Filarmonica V. Bellini.

In occasione della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, dalle 8.00 alle 13.00 il mercato straordinario di Natale mentre per chiudere il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno il 31 dicembre dalle ore 18 2024 Capodanno della Valdelsa con animazione, dj set, food e beverage e spettacoli.

Fino al 31 gennaio sarà attiva la pista del ghiaccio in piazza Arnolfo e si terranno proiezioni natalizie in piazza e sulla Casa Torre di Arnolfo di Cambio. Infine la Pubblica Assistenza organizzerà la vigilia di Natale con Babbo Natale a casa dei bambini domenica 24 dicembre.

Le prenotazioni della visita di “Babbo Natale a casa vostra” saranno possibili fino al 24 dicembre allo 0577920169, 3349182851 o dal sito https://www.pubblicaassistenzacolle.it/natale-2023. Con le stesse modalità ma dall’1 al 5 gennaio sarà possibile prenotare la vigilia dell’Epifania con la Befana a casa il 5 gennaio 2024.