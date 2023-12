“Le Mura di Siena City Trail”, Siena di corsa fra emozione e fatica

Un’esperienza unica fra emozione e fatica. Sarà questo l’evento “Le Mura di Siena City Trail”, la manifestazione co-organizzata da Comune di Siena e Siena Runners per domenica 17 dicembre, con tre percorsi all’interno del centro storico della città per scoprire riscoprire angoli e bellezze cittadine. Un evento che racchiude sport, cultura, tutela dell’ambiente e della salute.

La giornata. La partenza e l’arrivo della manifestazione “Le Mura di Siena City Trail” sono previsti dalla Fortezza Medicea con ritrovo alle ore 8 e via ufficiale alle ore 9.30. I percorsi previsti, come detto, sono tre, uno agonistico sportivo (Trail run competitivo di tredici chilometri), una passeggiata non competitiva (Trail walk non competitiva di tredici chilometri) e un Trekking delle mura di sei chilometri e mezzo (con guida). I percorsi sono interamente nel centro storico e comprendono passaggi di grande fascino, fra cui naturalmente Piazza del Campo.

L’evento è co-organizzato dal Comune di Siena e dall’associazione sportiva dilettantistica Siena Runners, con il patrocinio del progetto Conversi, Uisp, Le Mura Odv e Uisp Comitato di Siena, partner “Il Maratoneta” di Siena. L’evento è stato organizzato in seguito alla richiesta pervenuta dall’associazione le Mura e Asd Siena Runner, per una manifestazione inserisce all’interno del calendario delle iniziative di Natale a Siena e del progetto “Con.Ver.Si” (Connessioni Verdi Siena) che prevede una riqualificazione urbana e una rigenerazione socio-culturale di diverse aree verdi cittadine collegate alla cinta muraria, per il quale le Contrade e le altre associazioni cittadine sono state già coinvolte nel processo partecipativo, e un aspetto sportivo godibile e fruibile da un pubblico eterogeneo cittadino e non. La gara, come detto, sarà di tredici chilometri, sia per il percorso podistico che per il Trail Walk, ovvero la passeggiata.

“Il percorso comune – spiega il presidente di Asd Siena Runners Roberto Amaddii -, che sarà sfalsato temporalmente, sarà un tuffo nella storia e si snoderà lungo il tracciato delle mura cittadine da quelle dell’anno mille fino alle più recenti cinquecentesche, attraversando valli, risalendo scalinate e dislivelli che renderanno la corsa un vero Urban Trail, senza il bisogno di ricorrere ad ostacoli artificiali. Partenza ed arrivo saranno collocati nella Fortezza Medicea dove verrà allestita anche una zona ‘expo’ dove aziende sponsor e pubblico potranno incontrarsi, e dove saranno consegnati pacchi gara e pettorali. Assieme alla corsa avranno luogo anche le passeggiate a tema ‘Le Mura’ condotte dall’associazione Le Mura. L’evento ha l’obbiettivo di divenire un punto di riferimento nel panorama della corsa nazionale e internazionale come momento di promozione del territorio e di coinvolgimento di tutti gli assetti economico-sportivi, culturali, divulgativi, formativi e sociali che la nostra realtà è in grado di sviluppare e sostenere nell’approccio glocale dei nostri giorni”.

“Sarà una giornata di grandi valori – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Loré – per una manifestazione che unirà appunto sport, cultura, storia, ambiente e salute, nella speranza che diventi un evento di riferimento nel panorama podistico regionale e anche nazionale. Un’esperienza unica, immersi nelle bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche di Siena, che l’amministrazione comunale ha contributo a organizzare anche all’interno nel percorso di valorizzazione e comunicazione del cosiddetto Parco delle Mura, progetto Con.Ver.SI, oggetto di finanziamento sui fondi strutturali della Regione Toscana”.

“Sarà una splendida occasione – precisa Duccio Nello Peccianti, presidente dell’associazione Le Mura – per rilanciare la bellezza della cinta muraria di Siena e delle sue valli verdi e per valorizzare dunque beni comuni che l’associazione, con la sua attività ormai di lunga data, cura grazie anche alla collaborazione proficua con istituzioni, associazioni e Contrade. Il trail si inserisce proprio in questo percorso di valorizzazione e di riqualificazione che vogliamo portare avanti. In questi anni l’associazione ha cercato di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui problemi che affliggono le nostre mura, svolgendo interventi di recupero e manutenzione. Attraverso azioni concrete, interventi diretti e numerose collaborazioni offriamo quindi il nostro lavoro alla collettività. Molto è stato fatto, ma c’è ancora molto da fare”.

Per tutte le informazioni (regolamento compreso) e le iscrizioni Instagram lemuradisiena_citytrail; Facebook ASD SienaRunners; tel. 3398656521 e sul sito https://www.tuscanyrunwalk.com/traildellemura.