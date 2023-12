Il Comune di Rapolano Terme ringrazia i volontari del progetto sui beni comuni

È stato un doppio appuntamento dedicato ai volontari impegnati nel progetto per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni urbani quello che si è svolto sabato scorso a Rapolano Terme.

Ad aprire la giornata è stato il pranzo organizzato dall’Associazione Real Calcetto nei locali della Società Filarmonica di Rapolano Terme e offerto dal Comune a tutti i volontari per ringraziarli del loro impegno per il paese e la comunità, mentre nel pomeriggio è stato inaugurato l’Archivio Storico comunale, situato al piano terra del Municipio e ospitato in locali riqualificati dall’amministrazione comunale e allestiti grazie a un gruppo di volontari coordinati dal presidente del Consiglio comunale con delega alla cultura, Doriano Mazzini.

Nel corso dell’inaugurazione è stata presentata anche la nuova sala riunioni intitolata a due figure importanti per il territorio rapolanese, Maurizio Brogi e Flavio Starnini, scomparsi prematuramente.

Il pranzo offerto dal Comune di Rapolano Terme ai volontari impegnati nel progetto per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni urbani ha visto la presenza del sindaco e della giunta ed è nato per ringraziare le persone che stanno dedicando il loro tempo libero alla cura e al decoro urbano del paese e per stimolare nuove adesioni con iniziative di aggregazione e socializzazione. A ognuno di loro è stata donata anche una medaglia di riconoscimento e ringraziamento.

Proprio grazie al lavoro di un gruppo di volontari coinvolti nel progetto sui beni comuni e coordinati da Doriano Mazzini è stato possibile dare nuova vita all’Archivio Storico comunale di Rapolano, oggi ospitato in ambienti resi più funzionali e accoglienti dal recupero del piano terra del Municipio portato avanti dall’amministrazione comunale e dal lavoro di catalogazione e archiviazione curato dai volontari per valorizzare un patrimonio storico locale.