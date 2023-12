A Siena auguri di Natale con il coro “Intonati e Stonati 2.0”

Auguri di Natale in musica, ma anche di beneficenza e solidarietà, con il coro “Intonati e Stonati 2.0” che, sulla linea di quanto creato dal maestro Vittorio Sforzi negli anni ’70 all’insegna della partecipazione e dell’inclusività, è impegnato a Siena in quattro appuntamenti in vista delle prossime festività.

Il primo concerto si terrà domenica 10 dicembre alle ore 17 presso la chiesa di San Bernardo Tolomei, in via Bernardo Tolomei 1. Con il concerto “In…Canti di Natale” la corale diretta dal maestro Paolo Gragnoli propone un programma di canti natalizi, in una veglia con raccolta di offerte per l’associazione QuaViO.

Venerdì 15 dicembre, ore 16,30 il coro “Intonati e Stonati 2.0” si esibirà, con identico programma, presso la residenza per anziani San Bernardino, in via Enea Silvio Piccolomini 2. Altro concerto domenica 17 dicembre, ore 17, in Campansi.

Infine, il coro “Intonati e Stonati 2.0”, su invito della corale “Cantori per diletto”, diretta dalla maestra Marta Del Prato, parteciperà alla messa degli auguri che verrà celebrata dall’arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudice, presso l’aula magna del policlinico Santa Maria delle Scotte il pomeriggio di venerdì 22 dicembre alle ore 16.