Qualità della vita 2023, la provincia di Siena crolla al 30° posto in Italia

Il Sole 24 Ore ha pubblicato oggi la 34ª indagine sulla Qualità della vita, edizione 2023, relativa alle province italiane e le notizie per Siena, come per il resto della Toscana, sono tutt’altro che positive.

Nell’edizione di quest’anno, infatti, Siena si piazza al 30° posto in Italia perdendo ben 26 posizioni rispetto allo scorso anno dove aveva sfiorato il podio conquistando il 4° posto a livello nazionale.

In vetta alla classifica della Qualità della vita 2023 de Il Sole 24 Ore c’è Udine, seguita da Bologna (prima lo scorso anno) e da Trento. Continuando nella graduatoria, al quarto posto figura Aosta, e poi Bergamo, Firenze, Modena, Milano, Monza-Brianza e Verona. In coda alla classifica, tutte città del sud: Foggia (ultima al 107° posto), preceduta da Caltanissetta, Napoli, Siracusa, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Brindisi, Trapani e Caserta.

La situazione in Toscana

Se Siena piange, il resto della Toscana non ride. Sono infatti nove le province toscane che perdono posizioni, con la sola provincia di Prato che sale e Pistoia che resta stabile. Dopo Firenze, che dal terzo posto dello scorso anno scende al 6° (-3), la classifica vede Pisa al 21° posto (-11 rispetto al 2022), poi Siena al 30° (-26), Prato al 31° (+ 14), Arezzo al 45° (-8), Lucca al 63° (-16), Pistoia al 64° (come nella scorsa edizione), Livorno al 66° (-14); Massa-Carrara al 72° (-12) ed infine Grosseto al 74° posto della classifica (-17).

La provincia di Siena nelle sei categorie dell’indagine sulla Qualità della vita 2023 de Il Sole 24 ore

Le posizioni della provincia di Siena all’interno delle categorie in cui sono suddivisi i 90 indicatori dell’indagine sulla Qualità della vita 2023 sono le seguenti:

Ricchezza e consumi 63° posto (-27);

posto (-27); Affari e lavoro 68° (-12);

(-12); Giustizia e sicurezza 33° (+6);

(+6); Demografia e società 21° posto (-12);

posto (-12); Ambiente e servizi 10° (-8);

(-8); Cultura e tempo libero 19° (-15).

Netta quindi per Siena l’influenza sulla classifica generale dell’indagine sulla Qualità della vita 2023 del grande passo indietro nel settore Ricchezza e consumi con una crescita solo per Giustizia e sicurezza che inverte l’unico dato negativo della classifica dello scorso anno.

Per Siena anche il record negativo della spesa delle famiglie in beni durevoli dove si è passati da 3.107 a 2.180 euro, quasi il 30% in meno rispetto all’anno precedente.

