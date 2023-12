Chianti Classico, tappa a Castelnuovo Berardenga per la candidatura Unesco

Il percorso per sostenere la candidatura Unesco del sistema delle ville-fattoria nel Chianti Classico fa tappa a Castelnuovo Berardenga. L’appuntamento è per mercoledì 6 dicembre, alle ore 17.30, nell’Auditorium di Villa Chigi ed è promosso dalla Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico Ets in collaborazione con i Comuni chiantigiani e la Regione Toscana per coinvolgere attivamente i cittadini, le associazioni e tutti coloro che vorranno partecipare al percorso di candidatura.

Programma dell’incontro per la candidatura Unesco del sistema delle ville-fattoria nel Chianti Classico a Castelnuovo Berardenga

Ad aprire l’incontro saranno Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga; Simone Bezzini, assessore della Regione Toscana, e Tessa Capponi Borawska, della Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico Ets. Alle ore 17.45 sarà presentato il progetto di candidatura con la presenza dei consulenti Manuel Roberto Guido, Patrizia Pulcini e Paola Eugenia Falini, direttore e coordinatore scientifico. Dalle ore 18.30 ci sarà spazio per le domande e il dibattito con interventi aperti ai partecipanti all’evento.

“La candidatura Unesco delle ville-fattoria del Chianti – afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga – rappresenta una grande opportunità per tutta l’area. Il Chianti Classico, già conosciuto in tutto il mondo, potrebbe, infatti, contare su una nuova e prestigiosa vetrina internazionale per il ricco patrimonio antropologico, storico e culturale conservato con le ville-fattoria, oltre che su un ulteriore volano economico e occupazionale per tutti i territori coinvolti”.