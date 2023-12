Alloggi Erp, Comune di Siena: pubblicate le nuove graduatorie

Il Comune di Siena, secondo quanto stabilito dalla competente commissione riunitasi lo scorso 21 novembre, ha pubblicato le graduatorie per l’utilizzo autorizzato di alloggi Erp (case popolari) relative al secondo semestre 2023. Gli alloggi saranno assegnati tenendo conto di quanto disposto dal vigente regolamento comunale in materia e secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.

Seguendo le disposizioni della legge regionale e del relativo regolamento comunale attuativo, nell’ambito della percentuale massima di riserva del trenta per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) da concedere annualmente in assegnazione, il Comune di Siena può disporre autorizzazioni all’utilizzo provvisorio degli appartamenti ad un nucleo familiare non assegnatario sulla base della graduatoria ordinaria.

In particolare, il dieci per cento delle case popolari è destinato al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare (articolo 14 comma 6 della legge regionale), mentre il restante venti per cento è riservato ai nuclei familiari che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da specifiche circostanze (articolo 14 comma 2 della legge regionale).

La commissione comunale Erp pubblica con cadenza semestrale due graduatorie per l’utilizzo autorizzato, seguendo la distinzione prevista dalla legge regionale. L’ente gestore Siena Casa Spa ha comunicato, lo scorso 2 novembre, la disponibilità di alloggi Erp per l’anno 2023, pari a venti case a cui devono aggiungersi tre unità abitative che sono state ristrutturate direttamente dall’amministrazione.

Per la seconda sessione del 2023 sono, quindi, complessivamente assegnabili per l’utilizzo autorizzato tre alloggi. Sulla base delle domande pervenute in risposta al bando, sono state quindi formulate le nuove graduatorie, inserendo in ciascuna, in base ai diversi punteggi assegnati, i nuclei familiari aventi titolo e in possesso dei requisiti richiesti.

Le graduatorie sono disponibili all’Albo Pretorio del Comune di Siena o sul sito istituzionale dell’amministrazione all’indirizzo https://www.comune.siena.it/node/5302. In caso di parità di punteggio, le domande sono state ordinate secondo il criterio della residenza continuativa nel territorio comunale per un maggior periodo di tempo. A tutela del diritto alla privacy, ai sensi del Gdpr, le domande sono identificabili tramite il codice generato dalla piattaforma online all’atto di presentazione della domanda stessa.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il servizio Politiche abitative, in via Casato di Sotto 23, ai numeri 0577/292443 – 292236 – 292369.