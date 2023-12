A Sarteano concerto della banda per la Festa della Toscana

La banda musicale della Società Filarmonica sarà presente nel cartellone degli eventi natalizi di Sarteano con un concerto, dedicato alla Festa della Toscana, domenica 3 dicembre 2023, alle ore 18,00, al Teatro comunale degli Arrischianti.

La Filarmonica ha aderito all’invito del Consiglio regionale della Toscana, di dedicare la Festa della Toscana alla memoria di don Lorenzo Milani, a cento anni dalla sua nascita. Sacerdote, educatore, pedagogo, attivista, don Milani ha dedicato la sua vita alla lotta per l’uguaglianza, la giustizia e i diritti civili. Nato il 27 maggio 1923 a Firenze, don Milani è stato promotore di una scuola di tutti, per tutti, in grado di donare non solo un modello educativo nuovo ma anche un intero modo di intendere la vita.

In questa occasione, la banda affronterà un repertorio vario e impegnativo, con il proposito di offrire un momento di svago, ma anche di riflessione. La prima parte del concerto sarà incentrata sui grandi autori, la cui musica appartiene al repertorio tradizionale delle bande: Wagner, di cui sarà eseguita la celebre Marcia Nuziale dall’opera Lohengrin, e Giuseppe Verdi, con la Marcia Trionfale dell’Aida. Nella seconda parte la banda eseguirà brani di compositori novecenteschi e contemporanei, con un pensiero speciale al Natale e alle festività che si avvicinano.

Il concerto, che ha visto il contributo di Acquedotto del Fiora, sarà diretto dal M° Filippo Zambelli e sarà arricchito dalla presenza del gruppo vocale “Le Consonanti”, guidato da Chiara Giorgi. La serata sarà condotta da Martina Belvisi.

L’ingresso per il concerto della banda di Sarteano al Teatro degli Arrischianti è libero e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 338 3597848.