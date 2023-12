Inaugurato a Siena il primo sportello Hera

Le proposte del Gruppo Hera per la gestione sostenibile dell’energia arrivano anche a Siena, con l’apertura dello sportello di via Cavour, 89, inaugurato mercoledì scorso, 29 novembre.

In un momento di particolare delicatezza sui mercati dell’energia, lo sportello rappresenta per i cittadini un’importante opportunità. Da un lato, perché amplia la possibilità di scelta nella fornitura di gas ed energia elettrica, mettendo a disposizione l’esperienza Hera nella costruzione di offerte innovative a condizioni fisse o variabili. Dall’altro, perché rende accessibile una vasta gamma di soluzioni per accompagnare le famiglie nella transizione verso stili di vita più sostenibili, puntando su energia pulita e risparmio.

Famiglie protagoniste della transizione energetica

All’interno dello sportello Hera di Siena i clienti potranno, innanzitutto, ricevere consulenza per orientarsi nella fornitura energetica più adatta ai propri stili di consumo, con una particolare attenzione all’ambiente. Questo anche attraverso offerte luce e gas 100% green, strumenti di controllo dei consumi (come Hera Thermo) e soluzioni per l’efficientamento energetico (ad es. impianti fotovoltaici, caldaie e climatizzazione ad alta efficienza, termostati intelligenti) o la mobilità sostenibile (stazioni di ricarica private, bici e monopattini elettrici). Insomma, un interlocutore a tutto tondo per rendere famiglie e imprese protagoniste della transizione energetica, alimentando con i loro comportamenti virtuosi l’impegno per la decarbonizzazione e il contrasto al climate change.

Per le famiglie, fino al 31 dicembre 2023, è stata inoltre attivata una promozione che prevede sconti in bolletta di 30 euro, cumulabili, sulle nuove forniture di gas ed energia elettrica.

Per le imprese: non solo energia, ma soluzioni che abbracciano anche acqua e rifiuti

Lo stesso supporto alla sostenibilità verrà fornito anche alle imprese. Alle forniture energetiche da fonti rinnovabili o compensate e ai progetti di efficientamento energetico, con il pacchetto Hera Business Solution, si possono affiancare un mix di interventi che abbracciano tutti gli ambiti di know-how del Gruppo Hera: dall’acqua (ad esempio, il recupero acque di lavorazione delle aziende) ai rifiuti (ad esempio, aumento delle percentuali di recupero degli scarti industriali) passando per le soluzioni di telecomunicazione.

Cresce la presenza Hera in Toscana

Lo sportello di Siena allarga ulteriormente la presenza di Hera in Toscana. Si tratta del primo in provincia di Siena, ma la multiutility è già presente con sportelli energy a Lucca, Livorno e Prato. Inoltre, l’expertise Hera in ambito energetico è applicata, attraverso Hera Luce, alla gestione della pubblica illuminazione in una dozzina di comuni, fra cui alcuni centri di particolare importanza come, ad esempio, Pistoia, Pontedera, Scandicci o Volterra. Il Gruppo Hera è poi presente nel settore ambiente con diversi impianti per la gestione rifiuti nelle province di Pisa e Pistoia.

SCART, un progetto artistico dal cuore toscano

In Toscana poi, il Gruppo Hera conta su un’altra importante presenza. Presso gli impianti di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto vi sono infatti i laboratori SCART, progetto artistico nato 25 anni fa, per trasformare i rifiuti in opere d’arte, un messaggio di sostenibilità attraverso il linguaggio pop e immediato della trash art. In un quarto di secolo, sono state realizzate oltre mille opere, grazie anche a collaborazioni con numerose Accademie di Belle Arti, oltre a registri, coreografi, e costumisti. La produzione SCART, oltre mille opere, tutte conservate presso l’archivio di Ospedaletto di Pisa, abbraccia, fra gli altri, quadri, statue, strumenti musicali, oggetti d’arredo, scenografie teatrali, abiti di scena. Fino al 25 febbraio 2024, una selezione delle opere SCART, sarà esposta al PALP di Pontedera, nell’ambito della rassegna Natale ad Arte.