Il professor Simone Borghesi partecipa alla COP28 a Dubai

Il professor Simone Borghesi, prorettore alle Relazioni internazionali dell’Università di Siena, parteciperà alla COP28, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima che si tiene a Dubai fino al 12 dicembre.

Domenica 3 dicembre il professor Borghesi presiederà i lavori della sessione “The Evolving Voluntary Carbon Market: Reconciling the paradox between innovation and supervision” presso il padiglione dedicato all’UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

Nei giorni successivi, Simone Borghesi interverrà come relatore in altre sessioni della COP28 sia presso il padiglione delle Nazioni Unite, che presso quello della Commissione Europea ed al padiglione italiano su invito del Ministero dell’Ambiente.

Il professor Simone Borghesi è docente di Environmental Economics presso il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena e presidente eletto dell’Associazione Europea degli Economisti Ambientali.