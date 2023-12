Orientamento: al via gli open day all’IIS Roncalli di Poggibonsi

Al via gli open day all’IIS Roncalli di Poggibonsi. L’istituto valdelsano riapre le proprie porte a famiglie, studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per presentare la propria offerta formativa con quattro appuntamenti tra il 2 dicembre 2023 e il 20 gennaio 2024.

Quattro i sabati pomeriggio, il 2 e il 16 dicembre, il 13 e il 20 gennaio, sempre dalle 16 alle 19.00. Occasioni per visitare la scuola e i suoi numerosi laboratori innovativi, per scoprire l’ampia offerta formativa che offre ben otto indirizzi, nei tre settori tecnologico, economico, liceo scientifico delle scienze applicate. Genitori e alunni che parteciperanno all’open day potranno acquisire informazioni rispetto agli indirizzi e alla progettualità della scuola, visitare gli spazi e i laboratori.

“Il nostro istituto ha una consolidata tradizione radicata sul territorio e uno sguardo rivolto all’Europa grazie ai tanti progetti di mobilità internazionale, sia rivolti ai docenti che agli studenti. Siamo una scuola green, attenta alla sostenibilità ambientale e a tutte le sfide poste dal futuro. Abbiamo come priorità gli studenti e i percorsi formativi personalizzati e individualizzati per portare ciascuno al successo formativo, la nostra parola chiave è infatti benessere, fondamentale nel contesto scolastico. – commenta il dirigente scolastico Monica Martinucci -. Promuoviamo una didattica volta a consolidare le conoscenze attraverso l’esperienza.

Vi invitiamo a scoprire tutti i nostri indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing, anche con la curvatura Management dello Sport, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo, per il Settore Economico; Meccanica e Meccatronica, Elettronica ed Elettrotecnica, Costruzioni Ambiente e Territorio per il settore Tecnologico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. La preparazione in uscita permette ai nostri diplomati sia di inserirsi nel mondo del lavoro che di proseguire gli studi con percorsi ITS o accedendo a qualsiasi facoltà universitaria”.

Per partecipare agli open day dell’IIS Roncalli di Poggibonsi è necessario prenotarsi scegliendo il giorno e l’orario prescelto attraverso l’apposito form presente nella sezione Orientamento sul sito www.iisroncalli.edu.it.