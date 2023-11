Contributi canone di locazione Siena, la graduatoria definitiva

E’ stata pubblicata dal Comune di Siena la graduatoria definitiva relativa agli aventi diritto all’erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2023.

Seguendo i criteri dettati dalla Regione, sono state ammesse 345 istanze, di cui otto con riserva (che possono essere sanate entro il 31 dicembre 2023): 268 di “fascia A”, con valore Ise uguale o inferiore a 14.877,20 euro ed incidenza del canone annuo sull’Ise non inferiore al 14%, e 77 di “fascia B”, con valore Ise compreso tra 14.877,21 e 32.048,52 euro, Isee non superiore a 16.500 euro ed incidenza del canone annuo sull’Ise non inferiore al 24%.

L’elenco scaturisce dalle domande presentate per il relativo bando di concorso per i contributi ad integrazione del canone di locazione, pubblicato dal Comune di Siena lo scorso 25 maggio con scadenza 23 giugno 2023. Delle 389 domande pervenute, al termine dell’istruttoria ne sono state ammesse 341, di cui 9 con riserva. A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria dello scorso 25 ottobre e dei sette ricorsi presentati, il 21 novembre si è riunita la commissione comunale, che ha decretato l’accoglimento o non accoglimento dei ricorsi e conseguentemente ha formulato la graduatoria definitiva.

I richiedenti “ammessi con riserva”, in quanto in possesso di un contratto di locazione non redatto ai sensi della normativa vigente e dell’accordo territoriale sulle locazioni, per poter accedere al contributo dovranno regolarizzare la loro tipologia di contratto e presentarne copia al servizio Politiche abitative entro il 31 dicembre 2023.

A tutela del diritto alla privacy, ai sensi del Gdpr, è stato istituito un codice univoco per ogni richiedente che è stato abbinato a ciascuna domanda, e che viene riportato nella graduatoria per i contributi per il canone di locazione del Comune di Siena al posto dell’identificativo anagrafico.

L’elenco è disponibile all’Albo Pretorio del Comune di Siena o sul sito istituzionale dell’amministrazione all’indirizzo https://www.comune.siena.it/node/5281.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il servizio Politiche abitative del Comune di Siena, in via Casato di Sotto 23, ai numeri 0577/292369 – 292277 – 292435.