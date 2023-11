Cus Siena Judo: tre argenti al Campionato italiano di kata

Cus Siena Judo: si è svolto sabato 25 novembre il Campionato italiano di kata a Siziano (Pavia), campionato che ha visto la più ampia partecipazione di sempre con circa 160 atleti di alto livello sfidarsi sui kata (dimostrazioni tecniche nelle quali si ricerca la perfezione tecnica).

Gli atleti del Cus Siena Judo presenti hanno conquistato tre pesanti e prestigiose medaglie d’argento diplomandosi vicecampioni d’Italia: Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini nel nage no kata under 18 e Yuri Ferretti nel kime no kata A1.

Il Cus Siena Judo era rappresentato nelle categorie under 18 nel nage no kata (forme delle proiezioni) e nel ju no kata (forme dell’adattabilità), categorie che hanno visto la partecipazione di atleti di altissimo livello, tra cui medagliati ai campionati europei e mondiali.

Nel nage no kata hanno gareggiato tre coppie senesi: Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini si sono classificati al secondo posto diplomandosi vicecampioni d’Italia con 234 punti, facendo un’esecuzione ottima a poca distanza dai primi classificati (Piva-Bone campioni europei in carica) e superando l’altra coppia della nazionale Marzaloni-Bellosi, che nello scorso maggio si erano classificati al 9° posto al campionato europeo.

Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni di sono classificati al quarto posto con 217 punti, sfiorando il podio per solo 10 lunghezze e dimostrando un ottimo potenziale tecnico.

Adelaide Sassetti e Alvise Gallo si sono classificati al settimo posto con 205 punti, anche loro a pochi punti di distanza dal podio che, con le giuste accortezze, potrà essere alla loro portata in futuro.

Nel ju no kata hanno rappresentato i colori senesi le gemelle Gaia ed Emma Nastasi che si sono classificate all’ottavo posto con 151 punti, eseguendo un kata estremamente preciso e tecnico ma con un errore alla fine che è costato il podio.

Infine, ha partecipato al Campionato italiano anche Yuri Ferretti (in coppia con Andrea Contini) nel kime no kata A1, la massima serie, classificandosi al secondo posto con 517,5 punti. Ferretti e Contini sono stati superati solo dalla coppia veneta medagliata al campionato del mondo 2022, riuscendo ad imporsi sulle altre coppie che vedevano campioni di calibro europeo e mondiale.

Tutte le coppie Under 18, alla loro prima partecipazione al Campionato italiano di kata, hanno dimostrato un grandissimo potenziale e un’ottima preparazione tecnica che li ha portati tra i primi a livello italiano e a ricevere i complimenti da parte dei tecnici della nazionale.

L’aver conquistato tre argenti, un quarto posto, un settimo e un ottavo è il frutto di un lavoro che si svolge ormai da anni nella palestra senese e che sta iniziando a dare dei fantastici frutti.

Ad accompagnare gli atleti del Cus Siena Judo al Campionato italiano di kata, oltre ai genitori, era presente Guglielmo Sensi, che non ha potuto partecipare alla gara a causa di un infortunio ma è stato di grande aiuto e supporto per tutta la squadra.