A Piancastagnaio riapre il Conad di via Roma con spazi ancora più green

Sabato 25 novembre, dopo un periodo di ristrutturazione, ha riaperto a Piancastagnaio il Conad di via Roma con spazi ancora più green e un’offerta commerciale che valorizza i prodotti del territorio toscano e a Km 0.

La ristrutturazione ha abbracciato le migliori soluzioni tecnologiche per una maggiore sostenibilità ambientale, come l’installazione del fotovoltaico per l’autoproduzione di energia green, gli impianti di illuminazione a led ed i sistemi di refrigerazione di ultima generazione, che garantiscono un minor consumo ed una migliore conservazione degli alimenti. Attenzione alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella sociale ed economica: valorizzato il rapporto con i piccoli produttori locali, le cui eccellenze trovano spazio in negozio e attive numerose iniziative socio-solidali con enti e associazioni del territorio.

All’interno del supermercato Conad di Piancastagnaio, con l’obiettivo di garantire alla clientela una spesa di qualità e attenta alle tradizioni toscane, sono presenti numerose referenze, provenienti da aziende locali quali il Pastificio della Val d’Orcia, l’azienda Fungoamiata con sughi e sottoli, il Caseificio Seggiano ed il Panificio Buon pane con gustosi dolci della tradizione come la tipica ricciolina del Monte Amiata.

Sono, inoltre, presenti tutti i reparti specializzati come l’ortofrutta che, con spazi completamente rinnovati e ampliati, offre un ampio ventaglio di referenze fresche a km 0; la macelleria con un vasto assortimento di pronti a cuocere e take away, la gastronomia con eccellenze locali e l’inserimento del banco caldo con girarrosto; il reparto di pasticceria e panetteria con golosi dolciumi e prodotti tipici senesi proveniente dai migliori forni del territorio. Tra le grandi novità anche la pescheria, new entry del supermercato, che mette a disposizione della clientela un’ottima selezione di pescato locale a libero servizio. Completano l’offerta la cantina vini con le migliori etichette locali ed un’area healty con prodotti biologici, vegan, proteici e gluten-free.

“Siamo davvero orgogliosi di questa importante ristrutturazione che ci permette di offrire ai nostri affezionatissimi clienti un supermercato ancora più accogliente e sostenibile, pronto ad ospitarli con la professionalità che da sempre ci contraddistingue – sottolineano Umbrio Santoni e Tatiana Santoni, soci di Conad Nord Ovest –. Sappiamo quanto questo punto vendita rappresenti già un punto di riferimento per la nostra comunità, anche per i numerosi progetti a sostegno del tessuto sociale che da sempre ci impegniamo a sostenere, ed è per questo motivo che abbiamo scelto di rinnovare e ampliare i reparti in modo da estendere ulteriormente la nostra offerta commerciale anche con numerosi prodotti locali, instaurando un legame sempre più forte col territorio in cui operiamo”.

Il Conad di via Roma, situato in prossimità del centro storico di Piancastagnaio, si estende su 600 mq di superficie, impiega 18 addetti di cui una nuova assunzione, dispone di 4 casse tradizionali e offre ai clienti un parcheggio auto riservato gratuito.

Il punto vendita presenta accetta i buoni pasto, dispone di una linea wi-fi, consente l’accesso agli animali da compagnia attraverso gli appositi carrelli, consente il pagamento bollettini postali e di effettuare ricariche telefoniche.

Il supermercato Conad di Piancastagnaio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 13.00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0577 785105.

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4,75 miliardi di euro. I territori in cui opera con 376 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,0%, Piemonte, con quota di mercato al 5,1%, Liguria, con quota di mercato al 10,7%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,8%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,3% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,3%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format.