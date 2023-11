A Siena il congresso nazionale dell’Associazione Italiana della Tiroide

Un confronto con gli esperti italiani del settore endocrinologico riguardo a temi innovativi, tra interazioni, scambio di opinioni, quesiti scientifici, letture e incontri tra professionisti: questi gli obiettivi del congresso nazionale dell’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), che si tiene a Siena, nel presidio Mattioli dell’Università di Siena, dal 30 novembre al 2 dicembre.

«La patologia tiroidea è la patologia endocrina più diffusa e per tale motivo la conoscenza delle nuove tecniche diagnostiche e delle nuove terapie è fondamentale per l’aggiornamento di tutti coloro che operano in questo settore», spiega la professoressa Maria Grazia Castagna, direttrice di Endocrinologia all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Il congresso nazionale dell’Associazione Italiana della Tiroide che si tiene a Siena è aperto a tutto il personale sanitario che opera nel settore e tratta tematiche di attualità quali la patologia tiroidea di genere, le nuove tecniche di biologia per la diagnosi molecolare non solo dei tumori tiroidei ma anche delle altre patologie e carattere genetico, le nuove formulazioni di tiroxina per un miglior trattamento dell’ipotiroidismo, nonché le terapie a bersaglio molecolare per la cura dei carcinomi tiroidei avanzati.

«Quest’anno – prosegue la professoressa Castagna -, viene dato anche ampio spazio all’importanza dell’approccio multidisciplinare sia in ambito ginecologico, chirurgico, medico-nucleare, oncologico e pediatrico, che con altre figure professionali quali con dietisti, psicologi e fisiatri.

L’obiettivo finale – conclude la professoressa Maria Grazia Castagna sul congresso nazionale dell’Associazione Italiana della Tiroide a Siena – è quello di promuovere un aggiornamento costante, soprattutto rivolto ai giovani specializzandi e specialisti, su tematiche tutt’ora in via di sviluppo per un migliore approccio diagnostico e una migliore cura dei pazienti con patologia tiroidea».

L’Associazione Italiana della Tiroide (AIT) è una associazione scientifica senza fini di lucro i cui scopi sono quelli di promuovere la ricerca, lo sviluppo, le applicazioni, la formazione e la diffusione, a livello nazionale, di informazioni diagnostico-terapeutiche sulle più attuali tematiche dell’Endocrinologia con particolare riguardo alla Tiroidologia.