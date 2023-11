Ponte della Casanova a Buonconvento, conclusa la prima parte dei lavori

Si è conclusa la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte della Casanova sul fiume Ombrone lungo la Strada provinciale 34/d nel Comune di Buonconvento. Un intervento avviato lo scorso 6 settembre e che, per via di lavorazioni complesse sul piano viario, ha obbligato alla chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia con viabilità alternativa fino e fine dei lavori.

Durante l’intervento di rifacimento delle parti esterne delle travi secondarie che sorreggono l’impalcato sono emerse nuove criticità di tipo statico per le quali si è reso necessario procedere con la previsione di un secondo intervento di miglioramento statico della struttura tale da comportare un’integrazione migliorativa del progetto.

Per velocizzare la realizzazione e il completamento dell’intervento sul ponte della Casanova a Buonconvento la Provincia di Siena si è immediatamente attivata con il gruppo di progettazione interno che è stato integrato con degli esperti specializzati in strutture e ponti con i quali è stata già individuata la tipologia di lavoro da fare attraverso l’inserimento di profili metallici nelle travi secondarie.

Già a partire da mercoledì 29 novembre sarà effettuato il rilievo di dettaglio delle travi per giungere al perfezionamento degli interventi da introdurre nella progettazione con le risorse necessarie già a disposizione. L’intervento sarà avviato quindi in continuità nelle prossime settimane.

A testimonianza dell’impegno della Provincia sul territorio di Buonconvento nelle strade secondarie su cui è stato deviato il traffico, in accordo con l’Amministrazione comunale, la Provincia realizzerà gli interventi necessari sul fondo stradale per garantire il regolare transito in sicurezza.