“Theatron, la costruzione della visione”, seminari alla Corte dei Miracoli

“Theatron, la costruzione della visione”: parte il 25 novembre dalle 15 alle 18 presso la Corte dei Miracoli di Siena un ciclo di seminari, unico in Italia, curato da Francesco Chiantese di Accademia Minima.

Per la prima volta, infatti, si porterà avanti a cadenza bimestrale un percorso formativo aperto in contemporanea ad attore, registi, danzatori, coreografi, fotografi, videomaker, drammaturghi ed a curiosi di queste discipline.

Francesco Chiantese (artigiano e pedagogo teatrale) cercherà di portare a galla e raccontare tutta una serie di elementi, teorici e pratici, comuni a tutte le discipline artistiche e performative.

“Molte questioni legate alle varie discipline artistiche e performative sono comuni; questo è un concetto quasi scontato per chi ama o lavora in questi settori. Quello che è meno scontato è mettere a sistema i progressi e le competenze che per ciascuna disciplina si sono raggiunti affinché siano utili, così come sono o come base per la propria personale ricerca, a chi si muove all’interno di altre discipline”, dice Francesco Chiantese.

In questo primo appuntamento, dedicato alla visione, si partirà dalla scoperta della prospettiva attraversando pittura, architettura, fotografia, cinema, per arrivare ad alcune tecniche elementari per la gestione dell’attenzione dello spettatore da parte di un attore o di un danzatore; tecniche che il fondatore di Accademia Minima, da diversi anni mette anche a disposizione di mediatori culturali e persone che lavorano a contatto con le marginalità e le diverse culture.

Un viaggio trasversale, dunque, che porterà in tre ore ad acquisire alcune competenze immediatamente spendibili nel proprio quotidiano.

Il ciclo di seminari ha come titolo “di segni e di sintomi” è ospitato dalla Corte dei Miracoli dove Accademia Minima da qualche anno è tornata ad avere la propria residenza e la propria Bottega teatrale (Accademia Minima nasce negli spazi della Corte nel 2000 per poi spostarsi in altre città e rientrare nella Palazzina Livi dell’ex ospedale psichiatrico nel 2018).

Per partecipare ai seminari “Theatron, la costruzione della visione” occorre essere soci della Corte dei Miracoli (è possibile associarsi sul posto) e comunicare la propria partecipazione all’indirizzo posta@francescochiantese.it. E’ previsto un contributo di partecipazione di 10 euro ridotto a 5 euro per gli studenti universitari e gratuito per gli allievi della Bottega Teatrale.

Francesco Chiantese è un artigiano teatrale; dal 1999 si occupa di regia e drammaturgia e dal 2008 si dedica alla ricerca nel campo della pedagogia teatrale attraverso Accademia Minima e collaborando con importanti compagnie e centri studi italiani ed europei. Da qualche anno mette le sue esperienze a disposizione di amministrazioni locali, centri culturali, università, musei, enti pubblici e privati realizzando per loro “strumenti di dialogo”.

Informazioni e dettagli al sito www.francescochiantese.it.