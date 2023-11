La carovana di Tra Borghi e Cantine si conclude a Montepulciano, con l’Osteria del Conte, giovedì prossimo 23 novembre. E qui andrà a cercare gusto e tradizione. I piatti si incontreranno con il Nobile di Montalcino Docg della Cantina Contucci.

Continua così il cartellone progettato da CAT Confcommercio Siena che si conclude il 23 novembre. Negli otto appuntamenti ristoranti e cantine tracciano un percorso che ci porta a scoprire tradizioni, gusto, storia. All’ora di cena troveremo ancora l’appuntamento in cui le Doc e le Docg di Siena si uniscono ai sapori della tradizione culinaria senese per assaporare la storia del territorio. Tra Borghi e Cantine – Dove la Tradizione incontra il gusto e ripercorre le zone delle principali Doc e Docg di Siena.

I ristoranti sono i luoghi dove i valori del territorio si incontrano e si esprimono in una esperienza del palato creando una ulteriore opportunità di scoprire o riscoprire i tanti borghi che accolgono i ristoranti.

Il menù della serata di Tra Borghi e Cantine all’Osteria del Conte di Montepulciano

Da Osteria del Conte, giovedì prossimo 23 novembre per Tra Borghi e Cantine a Montepulciano, con Cantina Contucci, si parte con un piatto di anatra con Rosso Montepulciano doc 2022. Come primo ravioli al brasato con riduzione di Vino Nobile di Montepulciano Docg Mulinvecchio 2018. Come secondo faraona farcita, cipollotti in agrodolce con Vino Nobile Montepulciano Docg Pietra Rossa. Dessert Mousse alla ricotta, cannella, miele, pistacchi e Ricciarelli di Siena Igp e Panforte di Siena Igp con Vin Santo di Montepulciano Doc 2010. Servizi a cura dei sommelier Fisar Valdichiana.

Il cartellone di Tra Borghi e Cantine è progettato da CAT Confcommercio Siena, Confcommercio Siena per il programma regionale di promozione Vetrina Toscana e Camera di Commercio Arezzo Siena. Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l’identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico.

Tra Borghi e Cantine è un evento del programma regionale di Vetrina Toscana, con la Camera di Commercio di Arezzo Siena, che ha la collaborazione di Fisar Val di Chiana e Val D’Elsa, le scuole superiori Ricasoli e Pellegrino Artusi, Ais Siena e Toscana A loro quest’anno si aggiunge la collaborazione di Coripanf, ovvero i Comitati per la promozione dei Ricciarelli Igp di Siena e il Panforte Igp di Siena che saranno protagonisti di tutte le serate.

Per informazioni è sufficiente scrivere a elapadula@confcommercio.siena.it. Il costo a persona dei menù oscilla tra 40 e 45 euro. Tutto il programma ed i menù di ogni serata si trovano sul sito www.borghiecantinesiena.it.