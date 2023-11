Teatro Alfieri: ‘Gerico Innocenza Rosa’, parte la stagione teatrale

Il Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga aprirà ufficialmente la stagione teatrale domenica 26 novembre alle ore 21.15 con Valeria Solarino in ‘Gerico innocenza rosa’.

La stagione teatrale castelnovina è promossa da amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus – riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023 – con la direzione artistica de Lo Stanzone delle Apparizioni.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Luana Rondinelli, racconta il percorso di ‘transizione’ di un adolescente, Vincenzo, che, attraverso un dialogo con la madre e la nonna, ricostruisce la sua nuova identità lontano da qualsiasi pregiudizio. Lo spettacolo parla di identità ma vuole anche affrontare ogni tipo di discriminazione, una tematica quanto mai attuale trattata con delicatezza attraverso i racconti di Vincenzo che grazie alla nonna troverà la forza di fare il suo percorso di transizione per essere Innocenza Rosa. Lo spettacolo è stato realizzato anche grazie alla collaborazione di Ortiche Spazi in Scena per la scena, Alessandro Lai per i costumi e musiche di Massimiliano Pace.

Info. Per informazioni sugli spettacoli e biglietti della stagione del Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, è possibile contattare i numeri 0577-351345 e 331-3964978, attivo anche con prenotazione tramite WhatsApp, e l’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com. Sono previste riduzioni per spettatori over 65, soci Coop e per i possessori della Carta dello spettatore FTS (valide solo in caso di acquisto dei biglietti).