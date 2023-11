Inaugurato il Posto medico avanzato per le maxiemergenze della Centrale operativa 118 Siena-Grosseto

Il nuovo Posto medico avanzato (PMA) per le maxiemergenze è realtà: è stato inaugurata oggi, sabato 18 novembre, in Piazza del Campo a Siena la nuova tenda pneumatica per il primo trattamento avanzato dei feriti in dotazione della Centrale operativa 118 di Siena-Grosseto.

Il PMA permette anche di evitare le cosiddette evacuazioni selvagge dal luogo dell’evento. Può essere installato, se vi sono le necessarie condizioni di sicurezza e agibilità, in strutture preesistenti come scuole, palestre, chiese, capannoni, negozi, altri luoghi o spazi pubblici.

All’inaugurazione di questa mattina hanno partecipato per l’Asl Toscana sud est il direttore della Zona distretto Senese Lorenzo Baragatti e il direttore della Uoc Centrale operativa 118 Siena-Grosseto Giuseppe Panzardi. Oltre a loro, hanno preso parte all’iniziativa anche il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, l’assessore comunale alla sanità Giuseppe Giordano, il presidente della Conferenza aziendale dei sindaci e della Società della Salute Senese Giuseppe Gugliotti e il referente regionale per le maxiemergenze e responsabile della CROSS di Pistoia Piero Paolini.

L’evento è stato l’occasione, inoltre, per presentare alla cittadinanza senese il gruppo Maxiemergenze dell’area provinciale di Siena. Non solo, sempre in Piazza del Campo ha avuto luogo un’iniziativa pubblica di informazione/educazione alla popolazione sulle manovre di supporto vitale di base (BLS), organizzata in collaborazione con il Comune di Siena e che ha visto la partecipazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Siena, della Misericordia di Siena, della Pubblica Assistenza di Siena e di Siena Soccorso. Vi hanno partecipato, con curiosità ed entusiasmo, anche gli studenti di tre classi dell’istituto “Piccolomini” di Siena.

“Questo PMA, oltre a essere moderno e di facile e rapida installazione, consente al nostro personale di poter esprimere al meglio efficienza ed efficacia di intervento e di conseguenza fornire ai nostri assistiti una risposta sanitaria qualificata. – dice il direttore della Zona distretto Senese Lorenzo Baragatti -. Di particolare significato anche l’iniziativa collaterale finalizzata a fornire conoscenze in merito alle manovre di rianimazione cardiopolmonare che sono determinanti in caso di arresto cardiaco. Queste manovre, assieme a una capillare diffusione dei defibrillatori, consentono di aumentare la sopravvivenza in caso di arresto cardio circolatorio ed è essenziale che siano patrimonio del maggior numero dei cittadini possibile”.

“Informare ed educare la cittadinanza sulle manovre di supporto vitale di base può rafforzare la nostra rete ‘di comunità’ in aiuto ai professionisti che operano nell’emergenza-urgenza: anche solo pochi minuti possono essere decisivi per salvare una vita o facilitare la guarigione a seguito di un malore, – afferma l’assessore alla Sanità del Comune di Siena Giordano -. Siena è da sempre un esempio per la generosità del proprio tessuto sociale, sempre attento al prossimo e pronto ad attivarsi nelle situazioni di difficoltà. Anche la tenda di posto medico avanzato per le maxiemergenze, che viene inaugurata oggi, potrà dare un importante contributo in caso di calamità naturali o eventi estremi, con cui speriamo di non avere mai a che fare, ma per i quali dobbiamo essere preparati. Armonia, unione delle forze e valorizzazione delle competenze ci forniscono gli strumenti per superare ogni ostacolo e promuovere la salute ed il benessere dei nostri cittadini”.

“Grazie a questo PMA, il nostro territorio avrà uno strumento completamente rinnovato per garantire sicurezza sanitaria in caso di maxiemergenza, – asserisce il presidente della Conferenza aziendale dei sindaci e della Società della Salute Senese Gugliotti -. Permetterà a tutte le persone impegnate nel sistema 118 di poter esprimere le proprie competenze al massimo per la salvaguardia della cittadinanza. Certi eventi non sono mai del tutto prevedibili e controllabili, quindi è necessario essere preparati per affrontarli. Voglio sottolineare, inoltre, l’importanza dell’evento formativo sulle manovre di primo soccorso di stamani. Una cittadinanza consapevole può essere un aiuto concreto a salvare vite umane”.

“Innanzitutto mi preme ringraziare a nome del direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza Mauro Breggia, e mio personale il sindaco Fabio, l’assessore Giordano e tutta l’amministrazione Comunale di Siena per averci concesso questo spazio nella bellissima Piazza del Campo per l’inaugurazione di questa nuova tenda pneumatica, che va a sostituire quella vecchia utilizzata come Posto Medico Avanzato (PMA) di primo livello, – le parole del direttore della Uoc Centrale operativa 118 Siena-Grosseto Giuseppe Panzardi -. Il PMA rappresenta, nelle maxiemergenze, l’anello della catena dei soccorsi dove si avvia il supporto sanitario vero e proprio. Esso svolge pertanto funzione di primo trattamento avanzato dei feriti e svolge funzione di filtro per evitare le cosiddette evacuazioni selvagge dal luogo dell’evento. Può essere installato, se vi sono le necessarie condizioni di sicurezza ed agibilità, in strutture preesistenti come scuole, palestre, chiese, capannoni, negozi, altri luoghi o spazi pubblici”.

Anche il referente regionale per le maxiemergenze e responsabile della CROSS di Pistoia Piero Paolini ha sottolineato l’importanza della giornata: “La struttura campale che oggi viene inaugurata, frutto dell’impegno e della professionalità del personale della Centrale Operativa 118 Siena – Grosseto, è una risorsa importante non solo per il territorio di competenza della Centrale Operativa, ma anche per l’intero territorio regionale inserita in un modello di rete e di mutuo soccorso che ben ha funzionato, in raccordo anche con il mondo del volontariato, durante la gestione della recente pandemia. La risorsa strumentale, pur importante, tuttavia da sola non sarebbe sufficiente a garantire una piena operatività senza la professionalità degli operatori del 118”.