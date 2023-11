‘Scaffale Verde’, nella biblioteca di Sinalunga libri per bambini e ragazzi per cura e tutela dell’ambiente

La biblioteca comunale di Sinalunga, come tante altre biblioteche del territorio regionale, ha allestito un vero e proprio “Scaffale Verde” con una vasta selezione di libri per bambini e ragazzi incentrati sulle tematiche ambientali.

“Piantiamola… ai confini del mondo! Lo scaffale verde dei libri per bambini e ragazzi” è il titolo dell’iniziativa che la Regione Toscana, in collaborazione con il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, le Reti documentarie toscane, Liber libri per bambini e ragazzi e la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, con il patrocinio di Aib Toscana, ha voluto per festeggiare il nuovo ruolo del paesaggio e dell’ecosistema nella nostra Costituzione.

L’iniziativa, a cui la biblioteca di Sinalunga, ha aderito è stata realizzata in occasione del compleanno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015; le Biblioteche toscane collaborano attraverso una molteplicità di iniziative allo scopo di sensibilizzare soprattutto le nuove generazione sui temi del verde, dell’ambiente e della sua tutela.

Lo ‘Scaffale Verde’, allestito nella biblioteca comunale a Sinalunga è un vero e proprio angolo verde con scaffali, tavoli e sedie e una ricca selezione bibliografica che comprende titoli rivolti a varie fasce di età, compresi libri inclusivi e tattili che raccontano di alberi e natura. Oltre ai libri proposti, per tutta la durata dell’anno scolastico 2023-2024, saranno organizzati, sia presso la biblioteca di Sinalunga sia presso la sezione di Bettolle – Bi.Bet., laboratori e letture animate destinate alle classi delle scuole del territorio sui temi oggetto della campagna regionale.

La Regione Toscana organizzerà inoltre percorsi formativi decentrati su tutto il territorio, curati dagli esperti del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio e destinati al personale delle biblioteche; un’occasione di incontro e scambio di esperienze e di approfondimento sull’utilizzo dei libri come strumenti per avviare momenti di riflessione con i bambini e i ragazzi ai quali sono destinati

Un programma e un percorso formativo, dunque, ricco di laboratori e iniziative che ruotano attorno al tema del verde e dell’ambiente, organizzati anche nei centri di piccole dimensioni che hanno il proprio sviluppo fortemente intrecciato a quello dell’ambiente. I libri sono naturalmente disponibili per il prestito nella biblioteca comunale e tutta la bibliografia è scaricabile dal sito: www.biblioato.it.