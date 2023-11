Vittime della strada: la Polizia di Stato organizza evento coinvolgendo gli studenti di Siena

In occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada del prossimo 19 novembre, questa mattina, giovedì 16, la Polizia Stradale di Siena ha organizzato un evento in piazza Matteotti, nel centro storico della città, per parlare di sicurezza stradale agli studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado.

Durante l’incontro, tenuto dal dirigente della Sezione Polizia Stradale di Siena vicequestore Daniela Salvemini, insieme a personale specializzato nella comunicazione, i ragazzi sono stati invitati a seguire un tracciato simulando con occhiali speciali gli effetti sulla guida delle alterate percezioni determinate dall’assunzione di alcol o droghe.

L’esperienza ludica è poi stata oggetto di riflessione durante un confronto con i ragazzi svoltosi all’interno della sala conferenze della vicina Camera di Commercio, di Arezzo – Siena dove con il contributo di filmati sono stati evidenziati i corretti comportamenti.

Hanno partecipato alla manifestazione due classi del Liceo Scientifico Galileo Galilei, due classi del Liceo Classico E.S. Piccolomini e due classi dell’Istituto Caselli con gli studenti che si sono mostrati particolarmente coinvolti e interessati.

“Ogni occasione di incontro con le nuove generazioni di utenti della strada e futuri conducenti di veicoli è un’occasione di crescita e serve a non perdere di vista l’obiettivo ambizioso di ridurre sensibilmente e portare tendenzialmente a zero il numero delle vittime da incidenti stradali – ha detto il dirigente della Polizia Stradale di Siena Daniela Salvemini -. Ogni incidente è causato da diversi fattori, ma il “fattore umano” è determinante e decisivo; corrisponde alla scelta che si compie ogni qualvolta ci si pone alla guida di un veicolo. Solo le scelte responsabili di ogni singolo possono far sì che l’obiettivo di riduzione degli incidenti stradali sia centrato.

Con i ragazzi – ha proseguito il vicequestore della Polizia Stradale di Siena – abbiamo condiviso che “insieme possiamo”, ciascuno per la propria parte, compiendo responsabilmente le proprie scelte. Colgo l’occasione – ha concluso Daniela Salvemini – per ringraziare il personale dell’Ufficio Scolastico Provinciale cha ha concorso all’organizzazione dell’evento”.