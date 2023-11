Piattaforma “Send”, a Siena nuovo sistema per l’invio delle sanzioni

Entra nel vivo, per il Comune di Siena, la sperimentazione della piattaforma “Send” (Servizio Notifiche Digitali), creata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale per snellire la procedura di invio delle sanzioni ai privati. Send permette la digitalizzazione e semplificazione delle notifiche a valore legale degli atti amministrativi, riducendo i costi per la spesa pubblica, alleggerendo gli oneri di notifica per i cittadini e migliorando l’esperienza utente.

La piattaforma affianca all’ordinario processo analogico un nuovo processo digitale, che amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale, con maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti. Da un lato, Send solleva gli enti da tutti gli adempimenti legati al processo di notificazione e garantisce la certezza della reperibilità del destinatario; la piattaforma è, inoltre, integrata nativamente con l’indice nazionale dei domicili digitali (Inad) e la sua adozione risparmia agli enti un’ulteriore attività di integrazione dedicata. Dall’altro, Send assicura piena inclusività: le persone non digitalizzate riceveranno un avviso cartaceo e potranno ritirare l’atto in migliaia di punti fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, comprese le zone più remote.

I cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire interamente in digitale (dalla ricezione al pagamento dei relativi importi, se previsto) le notifiche inviate da Comuni ed enti centrali tramite Send. Basta essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo Pec, oppure attivare il servizio su app “Io” per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia, da cui visualizzare l’atto e pagare contestualmente eventuali importi dovuti; gli utenti possono indicare anche un recapito email o un numero di telefono cellulare su cui ricevere gli avvisi di cortesia con le istruzioni per accedere alla piattaforma. In assenza di recapiti digitali, Send si occuperà dell’invio della notifica tramite raccomandata cartacea; in ogni caso, anche quando il destinatario riceve la comunicazione in formato cartaceo, si tratta di un atto nativo digitale e depositato in digitale in piattaforma, con tutto ciò che ne consegue in termini di efficienza.

Il Comune di Siena, che ha aderito al progetto Send grazie ai fondi del Pnrr, dopo aver ottenuto le dovute certificazioni è entrato nel vivo della sperimentazione e nei giorni scorsi ha inviato le prime 170 sanzioni tramite la nuova piattaforma, grazie anche al software “Concilia” realizzato dall’azienda Maggioli. Per tutto il mese di novembre resterà attiva anche la modalità tradizionale, tramite la “busta verde”, con l’obiettivo di passare nel più breve tempo possibile alla gestione della notifica delle sanzioni esclusivamente attraverso Send.