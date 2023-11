Siena, mobilità ordinaria alloggi Erp: nuove domande fino al 30 agosto 2024

E’ possibile presentare, per gli aventi diritto, una nuova domanda relativa al bando mobilità ordinaria per gli assegnatari di alloggi Erp nel Comune di Siena o integrare quella già trasmessa nell’annualità precedenti (primo e secondo anno del bando).

Possono partecipare tutti coloro che sono assegnatari definitivi, da oltre cinque anni, dell’alloggio Erp attualmente abitato, alla data di presentazione/integrazione della domanda, in regola col pagamento del canone di locazione e in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di concorso, disponibile per il download e la consultazione sul sito web del Comune di Siena all’indirizzo https://www.comune.siena.it/node/5167.

E’ possibile presentare domanda fino al 30 agosto 2024; successivamente le nuove richieste e quelle integrate saranno istruite dal competente ufficio Politiche abitative e verrà formulata la graduatoria provvisoria, relativa alla terza annualità del bando. Questa graduatoria verrà redatta tenendo conto dei parametri previsti dall’articolo 14 del regolamento comunale di Siena relativo agli alloggi Erp.

Coloro che sono già inseriti nell’attuale graduatoria definitiva (seconda annualità del bando), anche qualora non presentassero alcuna integrazione, si vedranno riconosciuto automaticamente il punteggio relativo alla storicità di presenza in graduatoria. Gli assegnatari definitivi da meno di cinque anni potranno comunque presentare la domanda, al fine di essere inseriti nelle liste per il cambio consensuale fra assegnatari Erp.

Il bando mobilità ordinaria per gli alloggi Erp del Comune di Siena sarà gestito interamente per via telematica, pertanto gli interessati dovranno procurarsi un’identità digitale tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/.

Per la compilazione della domanda di partecipazione è inoltre necessario essere in possesso della dichiarazione Ise/Isee in corso di validità. Per procedere all’inserimento delle domande, dal momento dell’apertura del bando e fino al giorno 30 agosto 2024, sarà necessario collegarsi alla pagina https://siena.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?ERP=S.

Per le modalità di compilazione ed invio della domanda è disponibile un manuale utente, scaricabile sempre all’indirizzo https://www.comune.siena.it/node/5167, ed è possibile ottenere informazioni ed assistenza telefonando agli operatori del servizio Politiche Abitative ai numeri 0577/292443 – 292236 – 292369 o inviando una mail a politicheabitative@comune.siena.it o stagista.politicheabitative@comune.siena.it.

E’ possibile, inoltre, ricevere supporto per la compilazione della domanda per il bando alloggi Erp del Comune di Siena contattando: