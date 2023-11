Azione Siena, sabato il congresso provinciale

Si svolgerà sabato prossimo 11 novembre 2023 l’Assemblea congressuale provinciale di Azione Siena, convocata presso la sede di Siena in via della Sapienza, 84.

La giornata si aprirà alle 10 con i saluti delle altre forze politiche, alle ore 11 è prevista la relazione del candidato segretario, a cui seguirà il dibattito. Alle ore 13 la pausa pranzo, alle ore 14 la ripresa dei lavori con la prosecuzione del dibattito, alle ore 16 la votazione e la successiva proclamazione del nuovo segretario provinciale del partito.

“Azione Siena arriva a questo appuntamento con l’importante bagaglio di esperienza fatto con le elezioni comunali senesi ed è pronta ripartire con nuove energie e rinnovato entusiasmo in vista di due importanti appuntamenti elettorali in programma nei prossimi mesi: le elezioni europee e soprattutto le elezioni amministrative, che in primavera coinvolgeranno ben 29 comuni della provincia. Occasione questa molto importante per cercare di consolidare il partito all’interno delle istituzioni.

La linea politica dettata dal gruppo dirigente di Azione Siena sarà quella di fare alleanze laddove ci siano le condizioni politiche e programmatiche per farlo, con la priorità di portare nelle istituzioni dei rappresentanti che possano dare un contributo vero alla politica amministrativa locale, perseguendo l’obiettivo di costruire, con l’aiuto di tutti iscritti, dirigenti e simpatizzanti, un modo diverso di fare politica, basato sulle idee, sui progetti, su una vera selezione della classe dirigente.”