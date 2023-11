Gioco e magia, Poggibonsi diventa città dei mercati di Natale

Prima edizione a Poggibonsi per “I mercati di Natale: tra regali e magia e giochi”. A partire dal primo dicembre, per sei finesettimana consecutivi e diciassette giorni complessivi, il centro storico ospiterà i mercati di Natale a tema.

“E’ uno dei progetti che fa parte del programma di eventi natalizi a cui stiamo lavorando da mesi insieme alle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, all’associazione Viamaestra, alla Fondazione Elsa – dice sui mercati di Natale l’assessore al commercio del Comune di Poggibonsi Fabio Carrozzino –. Un lavoro di squadra per costruire una proposta natalizia in grado di valorizzare le eccellenze presenti e di essere motivo di richiamo e di attrazione per il nostro centro storico e per tutta la città. Proprio per questo abbiamo voluto costruire un progetto forte di mercati di Natale, non solo nella durata ma anche nell’offerta attraverso una forte connotazione tematica legata al gioco e alla magia”.

“I mercati di Natale di Poggibonsi: tra regali, magia e giochi” in piazza Berlinguer (parte pedonale)

Quando si svolgeranno: I mercati di Natale a Poggibonsi si svolgeranno dal primo dicembre e fino al sei gennaio ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20 (il finesettimana dell’Epifania l’appuntamento sarà venerdì e sabato).

A cosa sono dedicati i sei fine settimana: il weekend 1-2-3 dicembre sarà dedicato al tema ‘’Trova il tuo regalo”. Il 7-8-9 dicembre il tema sarà “Aromi, odori e sapori delle Feste” mentre il 15-16-17 dicembre sarà “Il Mercatino Magico di Natale”. Il 22-23-24 dicembre vi sarà “Corsa al Dono”, il 29-30-31 dicembre “Cambia e Scambia: mercatino dello scambio e del riciclo dei giocattoli e dei doppioni”, il 5 e 6 gennaio 2024 il mercatino sarà dedicato al tema “Aiutiamo la Befana”.

La progettazione, le modalità di svolgimento e la gestione dei mercati di Natale a Poggibonsi sono affidati ai Centri di assistenza tecnica (Cat) di Confesercenti e Confcommercio di Siena ed è Confcommercio a fare da capofila.

Le tipologie merceologiche ammesse sono quelle attinenti al tema natalizio in generale con priorità riservata agli operatori del territorio poggibonsese e della provincia di Siena che propongano una offerta merceologica che rappresenti (se operatori presenti nel Centro Commerciale Naturale) o integri l’offerta commerciale presente, declinata sui temi delle varie giornate indicate.

I posti previsti per la prima edizione sono fino a 15 e possono essere occupati sia dal settore alimentare che non alimentare, dando priorità alle proposte più rispondenti al tema individuato per ciascun fine settimana.

“Ringrazio – prosegue l’assessore Carrozzino – tutti i soggetti coinvolti con cui l’impegno procede in sinergia e condivisione. Adesso entriamo nel vivo e invitiamo tutti gli operatori a partecipare e a rendere la nostra proposta natalizia bella e originale”.

Il mercato di Natale si svolge nell’ambito del programma di eventi cofinanziato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena. Le domande sono aperte e la richiesta di partecipazione deve essere presentata entro le 13 del 10 novembre, indicando le date a cui si è interessati a partecipare.

La richiesta di partecipazione, debitamente compilata, può essere presentata una sola volta e nelle seguenti modalità: consegna a mano presso il Cat Confcommercio Siena srl in Strada di Cerchiaia; tramite mail a cat@confcommercio.siena.it; tramite Pec: catsiena@pec.confcommercio.siena.it.

Il regolamento e tutte le informazioni per partecipare e fare domanda per i mercati di Natale sono disponibili sul sito del Comune di Poggibonsi.