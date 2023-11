Ballo e musica oltre l’orario di chiusura: sanzionati due locali in Piazza del Campo

Due locali sanzionati in Piazza del Campo a Siena. Lo scorso fine settimana, i poliziotti della squadra di Polizia di Stato amministrativa e di sicurezza, hanno effettuato un servizio mirato agli esercizi pubblici, su disposizione del questore Milone, nel centro storico di Siena.

Intorno alle 23.30, in Piazza del Campo, hanno accertato che presso un ristorante, si stava svolgendo una festa danzante e decine di persone stavano ballando nello spazio esterno del locale in difetto della prescritta licenza di pubblico spettacolo.

I poliziotti hanno fatto cessare l’attività danzante contestando al titolare una sanzione per la violazione, dato che “nell’esercizio di attività imprenditoriale, esercitava trattenimenti danzanti in difetto di licenza del Comune”.

Nella notte di domenica invece, alle 4.45, in via Rinaldini, vicino alla piazza, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Siena, attirati dalla musica proveniente da un locale, hanno verificato che al suo interno c’erano ancora numerosi clienti, nonostante l’orario di chiusura fosse fissato per le 2.00.

Al titolare, sono state successivamente contestate le sanzioni amministrative per non aver effettuato lo sgombero del locale all’ora di chiusura e per non aver messo presso almeno un’uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool.

I controlli della Polizia di Stato di Siena, disposti dal questore Pietro Milone, proseguiranno anche questo fine settimana.