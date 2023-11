Quercegrossa: inaugurati gli interventi di sicurezza stradale

Una migliore viabilità urbana e una maggiore sicurezza stradale a Quercegrossa grazie all’impegno congiunto dei due Comuni che amministrano la frazione: Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni.

Ieri, venerdì 3 novembre, sono stati inaugurati ufficialmente i nuovi marciapiedi, i passaggi pedonali e i dissuasori di velocità realizzati nei mesi scorsi lungo la SR 222 Chiantigiana che attraversa Quercegrossa grazie al progetto portato avanti dalle due amministrazioni comunali, con Castelnuovo Berardenga nel ruolo di capofila, e sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito delle azioni per la sicurezza stradale nei centri urbani.

L’investimento complessivo è stato pari a circa 230 mila euro, di cui 120 mila euro stanziati dalla Regione Toscana e 110 mila euro messi a disposizione dai due Comuni per rispettive competenze. L’inaugurazione degli interventi ha visto la presenza dei due sindaci, Fabrizio Nepi, per Castelnuovo Berardenga, e Andrea Frosini, per Monteriggioni.

Il progetto è stato coordinato dal Comune castelnovino, nel ruolo di capofila, e ha portato alla realizzazione di interventi di sicurezza stradale lungo la SR 222 Chiantigiana che attraversa Quercegrossa con nuovi marciapiedi, passaggi pedonali e dissuasori di velocità accompagnati da segnaletica e illuminazione pubblica rinnovate. I lavori hanno compreso anche il rifacimento delle fognature bianche lungo la stessa SR 222 Chiantigiana.

“Il progetto portato avanti insieme al Comune di Monteriggioni contando su risorse proprie delle due amministrazioni e sul contributo ricevuto dalla Regione Toscana – afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi – ha permesso di dare risposte concrete alle richieste dei cittadini, migliorando la viabilità e la sicurezza dei pedoni lungo la SR 222 Chiantigiana che attraversa Quercegrossa e ne rappresenta l’arteria principale. Gli interventi hanno portato alla realizzazione di nuovi marciapiedi, passaggi pedonali e dissuasori di velocità, oltre a nuova segnaletica e illuminazione pubblica e al rifacimento delle fognature bianche lungo la stessa SR 222 Chiantigiana. Un altro esempio positivo di sinergia fra le istituzioni per potenziare e migliorare servizi e interventi a favore delle comunità locali”.

“Ci siamo impegnati al massimo per concentrare le nostre progettazioni e reperire finanziamenti per la sicurezza stradale – afferma il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini – e abbiamo trovato da subito una perfetta sinergia con Castelnuovo Berardenga per raggiungere obiettivi comuni. La dimostrazione che questa sia la buona strada da seguire è l’inaugurazione di oggi, ovvero il raggiungimento di un traguardo. L’intenzione è, quindi, quella di proseguire in questa direzione. Il nostro territorio è vasto e gli interventi sono stati e saranno molteplici, per garantire sempre una maggiore sicurezza”.