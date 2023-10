Siena Jazz, nominati il presidente ed i membri del Cda

Attraverso specifico decreto firmato dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio, oggi, lunedì 30 ottobre, il Comune di Siena ha designato il presidente e i membri del Cda di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz.

Sulle proposte di candidatura pervenute, Massimo Mazzini è stato scelto come presidente, mentre membri del Cda sono Massimo Bandini, Lucia Faleri, Alessio Lorenzoni, Michela Mariotti e Paola Paffetti. Dopo l’accettazione da parte dei candidati, in una successiva assemblea dei soci, tali nomine sono state definitivamente ratificate.

In particolare, l’assessore alle partecipate del Comune di Siena Enrico Tucci e il presidente della provincia di Siena David Bussagli hanno espresso voto positivo, mentre il rappresentante dell’associazione Franco Caroni si è astenuto.

Lo scorso 26 ottobre il Comune di Siena aveva preso atto delle dimissioni del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del Cda di Siena Jazz. L’Amministrazione comunale, con la volontà di rilanciare immediatamente l’attività dell’ente, aveva pubblicato prontamente sull’Albo Pretorio un “avviso per la presentazione di candidature per la designazione da parte del Comune di Siena di sei componenti il consiglio di amministrazione di Siena Jazz, Accademia Nazionale del Jazz”.

Sulla scorta della documentazione e dei curricula professionali presentati e depositati in atti, oggi, lunedì 30 ottobre, il Sindaco ha individuato i nominativi di fiducia dell’Amministrazione comunale per le nomine del presidente e dei membri del Cda.

Le figure scelte – spiega il Comune di Siena – risultano essere in possesso di adeguata e riconosciuta preparazione professionale e culturale nel settore di interesse. Le nomine sono state, inoltre, effettuate secondo criteri di competenza, onestà e merito, evitando cumuli di incarichi e conflitti di interesse.

Nell’ordinanza odierna si precisa che due delle undici candidature pervenute non sono state ritenute idonee, perché presentate per la figura di direttore artistico e non, come previsto dall’avviso, per componente il Consiglio di amministrazione di Siena Jazz.