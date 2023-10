Circolo Arci Ravacciano: laboratori per bambini nella nuova biblioteca sociale

Taglio del nastro e prime attività per la biblioteca sociale realizzata all’interno del Circolo Arci “Cultura e sport” aps di Ravacciano nell’ambito del progetto “Un libro per vicino”, promosso da Arci Siena aps e finanziato da Fondazione MPS.

Il nuovo spazio di cultura e socializzazione è stato aperto sabato scorso con la presentazione del libro “Cile. Da Allende alla nuova costituzione: quanto costa fare una rivoluzione?”, alla presenza dell’autrice, Elena Basso, e dell’illustratrice Mabel Morri. Da giovedì 2 novembre prenderanno il via le prime attività con i percorsi laboratoriali gratuiti “Fiabe in movimento” condotti da danzatori professionisti della Compagnia Motus e rivolti a bambini da 6 a 10 anni. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 17.30 alle 19.

I percorsi laboratoriali “Fiabe in movimento” hanno l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo della letteratura attraverso la creazione artistica, utilizzando giochi ed esercizi che favoriscano lo sviluppo della fantasia e della creatività e portandoli a inventare e rappresentare la storia che vogliono raccontare attraverso il linguaggio non verbale.

Il progetto “Un libro per vicino”, di cui fa parte la biblioteca sociale del Circolo Arci “Cultura e sport” aps di Ravacciano con tutte le sue attività, è inserito nel bando “Vie d’Uscita Culturali – Community Hub Culture Ibride” e vede fra i partner la Biblioteca comunale degli Intronati di Siena e Motus Associazione Culturale aps. L’attività di socializzazione e cultura del nuovo spazio a Ravacciano continuerà con altri laboratori educativi per bambini in età scolare, l’apertura di uno sportello rivolto a genitori di minori con fragilità per garantire loro il supporto burocratico al percorso scolastico dei figli, forme di volontariato coinvolgendo i giovani e il recapito a domicilio di libri per coloro che non possono muoversi, come, per esempio, anziani ammalati o con ridotte capacità motorie.