Masterplan Aou Senese: affidate le progettazioni per due nuovi edifici

Prosegue il percorso del Masterplan dell’Aou Senese per la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Nelle prossime settimane inizierà la demolizione dell’edificio che ospitava il magazzino farmaceutico e la farmacia ospedaliera (con lo spostamento già effettuato del magazzino a Poggibonsi e la nuova realizzazione della farmacia ospedaliera, in via di ultimazione, nel lotto didattico), per far posto al lotto volano, dove verranno trasferite progressivamente le varie funzioni dell’ospedale in base ai lavori di ristrutturazione che interesseranno i vari lotti.

Sono state inoltre affidate le progettazioni per le realizzazioni dei due nuovi edifici per gli ambulatori e i laboratori, che sorgeranno rispettivamente di fronte al lotto DEA e tra il lotto 1 e il lotto 5. Gli operatori economici che si sono aggiudicati le progettazioni sono “O.E. n. 6 SOC ATIproject srl” per gli ambulatori e “O.E. n. 010 SOC ATIproject srl” per i laboratori.

«Per quanto riguarda l’edifico ambulatori – afferma il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese Francesca De Marco – la struttura sarà rispondente a tutti i requisiti di accreditamento, con viabilità e percorsi di accesso separati. Questa soluzione si è resa necessaria anche per il crescente spostamento di prestazioni da regime di ricovero a regime ambulatoriale che richiede, di conseguenza, un adeguato incremento dei setting ambulatoriali. Verrà pertanto realizzata una nuova palazzina di fronte al lotto DEA, con una superficie complessiva pari a circa 9.000 m2 suddivisi su tre piani, con nuova viabilità dedicata.

Per quanto riguarda invece l’edificio laboratori – aggiunge Francesca De Marco – la struttura garantirà la piena operatività dei laboratori all’interno di una nuova palazzina, tra il Lotto 1 e il Lotto 5, con una superficie pari a circa 5.000 m2. Attualmente i laboratori sono disseminati lungo tutto il Presidio ospedaliero con conseguenti problemi di efficienza dei servizi e promiscuità con altre attività sanitarie e avranno quindi una migliore organizzazione, garantendo anche un’accoglienza adeguata alle esigenze dell’utenza».

La previsione di spesa complessiva per le due nuove edificazioni del Masterplan dell’Aou Senese è di circa 70 milioni di euro.