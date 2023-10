Comune Rapolano Terme: pubblicato bando per il contributo affitti

Contributo affitti: il Comune di Rapolano Terme ha pubblicato il bando per richiedere i contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2023. L’iniziativa conta su risorse messe a disposizione in larga parte dall’amministrazione comunale e integrate da un contributo della Regione Toscana.

Le domande per il contributo affitti possono essere presentate fino alle ore 12 del 17 novembre 2023 utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it, nella sezione Avvisi, insieme al bando con i requisiti richiesti.

Chi può presentare la domanda. Il bando è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Rapolano Terme e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, non titolari di un valore del patrimonio mobiliare desunto dalla attestazione ISEE non superiore a 25 mila euro e con un patrimonio complessivo inferiore a 40 mila euro. È richiesto, inoltre, il possesso di un’attestazione ISE/ISEE in corso di validità e sottoscritta entro i termini di scadenza del bando, che prevede due fasce: Fascia “A”, con valore ISE uguale o inferiore a 14.877,20 euro, e Fascia “B”, con valore ISE fino a un massimo di 32.048,52 euro.

Come presentare la domanda. Il modello da utilizzare per presentare la richiesta di contributo può essere scaricato dal sito internet del Comune, www.comune.rapolanoterme.si.it, oppure può essere ritirato in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18. La domanda compilata può essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata tramite Pec all’indirizzo comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it oppure spedita a mezzo raccomandata postale A/R.