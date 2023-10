“Aperitivi in danza”, Motus ospita Rino Conforti e Petranuradanza

Sabato 28 ottobre alle ore 18,30 il nuovo appuntamento della rassegna “Aperitivi in danza”, organizzata da Motus al Centro Internazionale d’Arte (via Mencattelli 5/7, Siena), ospita la mostra “Un’emozione diversa” di Rino Conforti e la performance di danza contemporanea “Get up” della compagnia siciliana Petranuradanza.

L’evento della rassegna “Aperitivi in danza” di Motus si apre con il vernissage di “Un’emozione diversa”, esposizione che raccoglie alcune tra le opere più significative di Rino Conforti, artista senese a tutto tondo, in grado di dominare un’infinità di tecniche, “contemporaneo nei materiali e nelle soluzioni tanto da risultare un uomo senza tempo”, come afferma Michele Maccherini. L’educazione di Rino Conforti inizia nella bottega di falegnameria sotto casa, per poi proseguire all’Istituto d’arte Duccio di Buoninsegna con Plinio Tammaro. Si diploma in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze con Antonio Berti, allievo di Libero Andreotti. A questo sapere artistico aggiunge la conoscenza teorica, laureandosi in Architettura.

Coltiva la sua passione per l’arte parallelamente alla professione di docente presso l’Istituto d’arte Duccio di Buoninsegna di Siena, partecipa a collettive di artisti e ha successo con le sue personali.

Nella sua creazione si avvale dei materiali più diversi, spaziando dalla forma più tradizionale fino all’astrazione: legno, metallo fuso e sbalzato, bronzo, argento e oro, marmo, gesso, terracotta e ceramica, vetro, cristallo, plexiglass, carta, stoffa, ma anche oggetti ritrovati come piume, foglie, spaghi e conchiglie. Tra i temi che si possono rintracciare nella sua produzione la figura umana, in particolare quella femminile, le forme e il loro articolarsi nello spazio, ma anche gli emblemi delle contrade.

A seguire, la performance della compagnia Petranuradanza, termine tratto dal vocabolario siciliano che significa Pietra nuda e simbolicamente evoca l’azione magmatica del vulcano Etna, forza distruttrice, ma al contempo generatrice, capace di rinnovare continuamente il suo aspetto.

I coreografi della compagnia, Salvatore Romania e Laura Odierna, artisti associati per il triennio 2022-2024 a Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà danza, propongono un linguaggio coreografico versatile ed originale, sostenuto da anni di studio e ricerca sulle origini ed evoluzioni del movimento. Nelle loro opere il corpo è “testo” e nello stesso corpo è egualmente anche il “contesto”, da esplorare attraverso musicalità e dinamismo.

In “Get up”, con musiche di Giovanni Cultrera, interpretate dai danzatori Francesco Bax, Caterina Lanzafame, Konstyantyn Hryhor’yev, i coreografi Romania e Odierna analizzano la condizione dell’essere umano nel momento in cui scopre di avere uno spirito che gli permette di controllare il suo corpo e le sue emozioni, intuendo che è il solo essere vivente a potersi interrogare sul significato della sua esistenza e a darle una direzione, uno scopo. “Get up” è quindi una esortazione a liberarsi dalle sabbie mobili in cui si è intrappolati, una ricerca di quei flussi impercettibili che attraversano il mondo e che investono l’essere umano nella sua interezza.

Nel corso della serata, come di consueto, sarà offerto un aperitivo a buffet, per permettere al pubblico di incontrare gli artisti in un clima conviviale.

Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 8 euro) ed è consigliata la prenotazione.

Per maggiori informazioni sulla rassegna “Aperitivi in danza” di Motus e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@motusdanza.it o telefonare allo 0577 – 286980.