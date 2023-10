Siena Jazz, nuovo avviso per presentazione candidature per il Cda

Nuovo avviso per il Cda del Siena Jazz. Lo ha pubblicato il Comune di Siena, su input del sindaco Nicoletta Fabio, dopo le criticità registrate nei giorni scorsi e con la volontà di rilanciare immediatamente l’attività dell’ente. Allo stesso tempo il sindaco Fabio ringrazia la governance di Siena Jazz per i risultati raggiunti, primo fra tutti la riduzione del debito accumulatosi nelle gestioni passate, dal 2014 ad oggi.

Dopo aver appreso delle dimissioni presentate dal presidente di Siena Jazz Vito Di Cioccio, dal direttore amministrativo Mauro Cianti e dal direttore artistico Antonio Artese e ringraziando il vice presidente Lorenzo Rosso per essersi messo a disposizione dell’amministrazione per l’Accademia, il primo cittadino ringrazia anche gli altri membri del Consiglio di amministrazione per il lavoro svolto e per aver accettato di consegnare le proprie dimissioni nelle mani del Sindaco stesso, permettendo, in questo modo, all’amministrazione comunale di avviare immediatamente l’iter per l’individuazione di una nuova governance che possa nel più breve tempo possibile rilanciare la storia del Siena Jazz.

L’amministrazione comunale ha infatti già provveduto a pubblicare sull’Albo Pretorio un “avviso per la presentazione di candidature per la designazione da parte del Comune di Siena di sei componenti il consiglio di amministrazione di Siena Jazz, Accademia Nazionale del Jazz”. Le proposte di candidatura, secondo quanto si legge nell’avviso, dovranno essere indirizzate al Sindaco e dovranno pervenire al Comune di Siena, Piazza il Campo 1, Siena, improrogabilmente entro le ore 10 del giorno 30 ottobre tramite alternativamente: consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio protocollo, Piazza il Campo, 1 Siena (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,30); posta certificata: comune.siena@postacert.toscana.it.

E’ possibile presentare la candidatura anche tramite la nuova procedura on line collegandosi al portale Servizi on line del Comune di Siena, sezione “Nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni” o attraverso collegamento diretto all’indirizzo nomine.comune.siena.it. Le proposte dovranno contenere curriculum degli studi e delle esperienze professionali dei candidati, oltre agli altri requisiti presenti nell’avviso.

L’avviso parte dalle premesse che “Siena Jazz, Accademia Nazionale del Jazz svolge compiti di tutela e valorizzazione di beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali rientranti tra le funzioni istituzionali di questa amministrazione; sono soci fondatori di detta associazione il Comune di Siena, l’amministrazione provinciale di Siena e l’Associazione Jazzistica Senese; ai sensi dell’articolo 5 dello statuto dell’associazione, sono organi della stessa: l’assemblea generale dei soci, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei sindaci revisori; ai sensi dell’articolo 7 del richiamato Statuto, il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui sei nominati dal Comune di Siena; il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta; le funzioni dei membri del consiglio di amministrazione sono completamente gratuite e che dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto; ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dello statuto il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del Sindaco di Siena”.

Nei principi generali dell’avviso per la presentazione delle candidature per il Cda del Siena Jazz si legge che “il Comune di Siena provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere. Le nomine e designazioni sono altresì effettuate secondo criteri di competenza, onestà e merito, evitando cumuli di incarichi e conflitti di interesse. Tutte le nomine sono quindi effettuate secondo modalità chiare e trasparenti. Sono definiti i requisiti di accesso basati su curricula, esperienze e realizzazioni nei campi sottoposti a nomina. Tutti i nominati sono valutati periodicamente nel loro operato, che si dovrà ispirare agli indirizzi che il Consiglio Comunale riterrà utile adottare.

Entro i termini e con le modalità previste dall’avviso – si legge ancora -, ogni singolo cittadino maggiorenne, in possesso dei requisiti richiesti, può proporre la propria candidatura compilando il modulo allegato al presente avviso. Il candidato può essere proposto da ogni Consigliere del Comune di Siena, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, la Camera di Commercio di Siena, gli Ordini professionali con sede nel territorio del comune di Siena, le associazioni sindacali con sede nel territorio del comune di Siena, le associazioni di categoria con sede nel territorio del Comune di Siena, le altre associazioni con sede nel territorio del comune in Siena e che vi operino da almeno due anni; le candidature devono essere accompagnate da sintetica motivazione. In tale circostanza il candidato dovrà far compilare dal soggetto proponente l’apposito modulo, accompagnato dal documento di identità del proponente stesso e dovrà accettare la proposta di candidatura”.