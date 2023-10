A Poggibonsi viale Garibaldi a colori grazie a studenti e insegnanti

Per qualche giorno un’opera d’arte di oltre 120 metri colorerà viale Garibaldi a Poggibonsi. Si è svolto con grande divertimento da parte dei protagonisti l’evento “Street for Kids. Urban living lab per il nuovo volto di viale Garibaldi”.

Il laboratorio didattico e artistico curato da Avventura Urbana è stato realizzato nell’ambito del percorso di partecipazione “ABCura. La città cresce con te”, che accompagna la definizione dei progetti finanziati con la nuova programmazione europea.

“Una bella giornata tutti insieme – dice il sindaco del Comune di Poggibonsi David Bussagli –. Ringrazio la dirigente scolastica Annarita Magini per la collaborazione con cui ha accompagnato tutto il lungo percorso di preparazione dell’evento. Grazie ai tanti insegnanti coinvolti e partecipi e grazie soprattutto alla miriade di studenti e studentesse per l’entusiasmo e il lavoro svolto”.

L’evento di ieri, 19 ottobre, ha coinvolto oltre 400 studenti, con 19 classi che nella mattina e nel pomeriggio si sono alternate per dipingere la ‘loro’ strada. In particolare sono state 11 le classi della primaria Vittorio Veneto (le terze, le quarte e le quinte) e 9 le classi della secondaria di primo grado Marmocchi (le prime e le seconde) che hanno partecipato. Tanti i docenti coinvolti in diverso modo nella organizzazione della giornata e quasi cinquanta quelli impegnati nei diversi momenti di ieri.

“Una bella iniziativa dedicata ad uno dei progetti della Poggibonsi di domani, ovvero la riqualificazione di viale Garibaldi – prosegue il Sindaco -. Un progetto che porterà a rinnovare pavimentazione, illuminazione, sottoservizi e a dare un nuovo volto a questa strada storica che si caratterizza anche per la presenza di due scuole. Nella definizione della viale Garibaldi che sarà abbiamo voluto coinvolgere proprio gli studenti, che sono stati protagonisti di un’iniziativa con cui, divertendosi, hanno trasformato e colorato la strada davanti alle loro scuole”.

Guidati dal team di Avventura Urbana, studenti e studentesse, muniti di magliette, pennelli e vernici, hanno realizzato un mosaico a terra a partire dalle forme geometriche semplici (rettangolo, quadrato, rombo e triangolo) e dai colori brillanti che richiamano il logo ABCura. Al mattino hanno disegnato gli oltre 180 ragazzi delle medie e al pomeriggio i quasi 220 delle elementari. Ad ogni classe è stata assegnata un’area di lavoro per realizzare il proprio disegno. L’unione dei diversi disegni ha portato ad un’opera d’arte urbana lineare lunga oltre 120 metri che per qualche giorno colorerà l’asfalto di viale Garibaldi.

“ABCura. La città cresce con te” è la strategia territoriale del Comune di Poggibonsi, finanziata con il Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027 e FSE+ 2021-2027.

Tutte le informazioni sul percorso di partecipazione:

partecipa.toscana.it/web/abbicura-poggibonsi/home.

Per informazioni e contributi scrivere alla mail: abbicura@comune.poggibonsi.si.it.