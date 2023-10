3° Rally di Chiusdino, aperte le iscrizioni per l’edizione 2023

Il 18 e 19 novembre è la data da segnare in calendario, quella dell’edizione 2023 del Rally di Chiusdino, la terza, che Jolly Racing Team, insieme a Laserprom015 e al Comune di Chiusdino andranno a proporre con le stesse linee della passata edizione, quindi con la snella formula “RallyDay”, in questo caso con due distinte prove speciali da ripetersi tre volte.

Da adesso la gara entra nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, un ventaglio temporale che si allungherà fino a mercoledì 8 novembre.

TRACCIATO CONFERMATO, DUE “PIESSE” PER TRE VOLTE

Il Rally di Chiusdino, gara giovane e già assai apprezzata, ha un nome altisonante che nell’immaginario collettivo rallistico rappresenta il mito, la leggenda del mondiale delle corse su strada, il solo passaggio davanti al celebre “terrazzino” è un’emozione unica sia per chi corre che chi sarà a vedere la competizione a bordo strada. Per la terza edizione la gara andrà riproponendo le due prove dello scorso anno, la “Chiusdino” (Km. 5,780) e la “Ciciano” (Km. 6,960), per un totale cronometrato di 38,220 chilometri, sui 144,100 dell’intero tracciato.

LOGISTICA MODIFICATA

Sono state apportate alcune modifiche alla logistica, con la “permanence” della competizione che sarà all’Hotel “Meridiana” di Montieri ed il parco assistenza, a Boccheggiano, avrà una nuova zona rispetto alle edizioni precedenti e soprattutto in un’area adeguata. Le operazioni di verifica sportiva avranno luogo alla Biblioteca Comunale in Chiusdino, le verifiche tecniche saranno direttamente al parco di assistenza, al fine di non far troppo spostare le vetture da gara, creando quindi meno disagi possibili in generale.

UN “CONTEST” PER LE SEICENTO

Al fine di incentivare la partecipazione delle categorie minori, che da sempre rappresentano un importante serbatoio di iscritti alle gare di rally, l’organizzazione prevederà un “contest” riservato alle Fiat Seicento, vettura molto presente sia in Toscana che in Italia, con un montepremi previsto in natura. Il contest sarà valido con la presenza di almeno 8 vetture al via.

PROGRAMMA DI GARA DEL RALLY DI CHIUSDINO 2023

Giovedì 19 ottobre 2023

Apertura iscrizioni

Sede ASD Jolly Racing Team – Piazza IV Martiri 37 – Larciano (PT) ore 12:00

Mercoledì 8 novembre 2023

Chiusura iscrizioni

Sede ASD Jolly Racing Team – Piazza IV Martiri 37 – Larciano (PT) ore 24:00

Sabato 18 novembre 2023

Distribuzione road book e documenti sportivi per le ricognizioni Biblioteca Comunale “Michele Squarci” – Via Umberto 1°, Chiusdino (SI) dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Ingresso team in parco assistenza – Miniera di Campiano Montieri (GR) dalle ore 09:00 alle ore 20:00

Ricognizioni con vetture di serie dalle ore 09:30 alle ore 13:30 – Prima riunione Commissari Sportivi

Direzione Gara presso VIN Hotel “La Meridiana” Strada Provinciale 5 – Montieri (GR) ore 13:30

Verifiche Sportive – Biblioteca Comunale “Michele Squarci” – Via Umberto 1°, Chiusdino (SI) dalle ore 14:00 alle ore 18:30

Verifiche tecniche, Miniera di Campiano Montieri (GR) dalle ore 14:30 alle ore 19:00 Pubblicazione elenco ed ordine di partenza

Direzione Gara presso VIN Hotel “La Meridiana” Strada Provinciale 5 – Montieri (GR) ore 19:30

Domenica 19 novembre 2022

Partenza prima vettura – Piazza XX Settembre, Chiusdino (SI) ore 08:45

Arrivo prima vettura – Piazza XX Settembre, Chiusdino (SI) ore 16:20.