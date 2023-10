La “Città dei Mestieri”, al via a Siena i corsi 2023-2024

Dopo l’esperienza degli scorsi anni ripartono a Siena i corsi di cucito, maglieria, storia dei costumi, pittura su seta, calligrafia artistica, manutenzione e realizzazione armature, costruzione del tamburo e lavorazione del cuoio della Città dei Mestieri; tra le novità di questo autunno anche le attività di introduzione al ricamo e oreficeria di contrada

È tutto pronto, nel vicolo del Saltarello, per la terza edizione dei corsi di formazione dedicati ai mestieri artigiani legati al mondo delle Contrade. Dopo le prime due edizioni (2021-2022 e 2022-2023), che sono state caratterizzata da una importante richiesta di partecipazione con oltre 200 domande nel secondo anno, sta infatti per partire la stagione 2023-2024 delle attività formative che si terranno nel laboratorio comune di scambio e formazione.

Si comincia nella settimana dal 13 al 17 novembre. I corsi sono aperti ai contradaioli delle 17 Consorelle e, rispetto allo scorso anno, è stata ampliata l’offerta formativa, mantenendo i corsi di 2° livello e dando il via a nuovi corsi laboratoriali: Corso di introduzione al ricamo, Corso di oreficeria di Contrada. Inoltre potranno essere organizzati altri percorsi formativi, compresi seminari specifici che, come gli altri, faciliteranno l’acquisizione di tecniche e capacità utili per la manutenzione del patrimonio artistico delle Contrade e per ulteriori eventuali approfondimenti.

I corsi sono completamente gratuiti: i contradaioli che parteciperanno non dovranno sostenere alcuna spesa, se non dotarsi del materiale necessario previsto. Non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione, ma chi parteciperà dovrà essere a disposizione dell’Economato della propria Contrada e potrà essere coinvolto dalla commissione solidarietà/mutuo soccorso per partecipare ai turni di pulizia periodica dei locali del Saltarello.

Il piano formativo completo sarà illustrato il prossimo 24 ottobre, dalle 18.15 alle 19.45, durante un momento di libero incontro tra i docenti dei vari corsi e i cittadini e contradaioli interessati: una sorta di open day durante il quale sarà possibile avere informazioni dettagliate sulla partecipazione ai corsi e visitare i locali del Saltarello.

Nel sito del CTPS sono pubblicate tutte le informazioni necessarie, compreso il modulo da compilare tramite il link indicato: i contradaioli interessati a frequentare i corsi dovranno comunicare la loro richiesta esclusivamente nel periodo tra il 26 e il 31 ottobre 2023.

La composizione dei corsi della Città dei Mestieri a Siena, sulla base delle domande accolte e i dettagli organizzativi, compreso il materiale necessario, saranno comunicati agli interessati nella prima settimana di novembre.