Castellina in Chianti: giornata di educazione stradale per i più piccoli

Giornata di educazione stradale per gli alunni delle scuole di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti.

L’iniziativa si è svolta ieri mattina, mercoledì 18 ottobre, a Castellina in Chianti ed è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri “Brig. Ca.Q.S. Roberto Periccioli M.O.V.C.”, Sezione di Castellina e Radda nel Chianti, in collaborazione e con il patrocinio del Comune ospite per far scoprire ai più piccoli le regole basilari della sicurezza stradale attraverso il gioco.

L’appuntamento si è aperto con la cerimonia dell’alzabandiera accompagnata dalle note dell’inno nazionale italiano ed è proseguito con il coinvolgimento dei partecipanti su alcune problematiche legate all’educazione stradale e sugli opportuni richiami alla legalità. Nel corso della mattina è stato riprodotto anche lo scenario di un incidente stradale con l’intervento dei mezzi di soccorso e le prime operazioni di assistenza al ferito.

Il Comune di Castellina in Chianti ringrazia l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Castellina e Radda nel Chianti, il locale Comando dei Carabinieri, la Polizia Municipale, la Misericordia di Castellina in Chianti, l’ACI e l’Autoscuola Elsa di Colle di Val d’Elsa.

“La sicurezza stradale e il rispetto delle regole – afferma il sindaco del Comune di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi sulla giornata di educazione stradale – sono temi importanti e da promuovere a partire dai più piccoli, che possono essere ‘cassa di risonanza’ tra i coetanei e nelle famiglie”.