Lavori al Teatro dei Rozzi, divieti transito e sosta in piazza Indipendenza a Siena

Sono in programma nella giornata di martedì 24 ottobre alcuni lavori per la sostituzione di impianti di climatizzazione del Teatro dei Rozzi in piazza Indipendenza a Siena.

Fin dalle prime ore del mattino alcuni mezzi speciali, come autogru e camion pesanti, lavoreranno in zona. Per questo sarà emessa specifica ordinanza da parte della Polizia Municipale di Siena che avrà valenza dalle ore 5 del mattino fino a conclusione dei lavori al Teatro dei Rozzi nel tardo pomeriggio (con ipotesi ore 18).

Sarà applicato il divieto di sosta in gran parte della piazza. Per i mezzi che arrivano da via delle Terme sarà obbligatorio svoltare in via dei Termini. Per i veicoli che arrivano da via di Città – Casin dei Nobili sarà obbligatorio dirigersi a destra, sempre verso via dei Termini. Il divieto di circolazione presente in via di Città all’altezza del Palazzo Pannocchieschi d’Elci sarà temporaneamente sospeso, permettendo dunque la circolazione anche per la presenza del cantiere in via del Capitano (lavori di lastricatura), con relativa chiusura anche di piazza del Duomo per alcune tipologie di mezzi.

In piazza Indipendenza sarà sospesa la circolazione dei pollicini, che termineranno le corse all’altezza delle fonti di Fontebranda. Lo stanzionamento dei taxi sarà spostato da piazza Indipendenza a piazza Tolomei. Interrotto anche il servizio scuolabus: gli appositi uffici hanno già provveduto a informare le famiglie interessate.

La Polizia Municipale effettuerà servizio di scorta dei mezzi pesanti che lavoreranno in piazza Indipendenza: in entrata lungo la direttiva Porta Romana, via Roma, via Pantaneto, via Banchi di Sotto, croce del Travaglio, via di Città e piazza Indipendenza. In uscita, al termine dei lavori, lungo la direttiva contraria.