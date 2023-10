Festa dell’Olio Novo, dal 20 al 22 ottobre il secondo weekend a Petroio e Trequanda

Dopo il primo weekend a Castelmuzio, tutto è pronto per altri tre giorni di Festa dell’Olio Novo, con appuntamenti a Petroio e a Trequanda: tante occasioni per conoscere l’olio EVO, produzione di eccellenza del nostro territorio.

Esposizione, vendita e degustazioni con le aziende locali, ma anche mercatini, animazioni e mostre tematiche per una festa che coinvolge le associazioni e la cittadinanza in due weekend pieni di eventi.

Il denso weekend di iniziative comincerà venerdì 20 ottobre a Petroio, presso il Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso, dove si svolgerà una cena a tema olio novo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3487127295 oppure 3488280808.

Ci spostiamo poi a Trequanda a partire da sabato 21 ottobre, dove alle ore 10:30 presso la Sala Polivalente in via Taverne n.4 si terrà il convegno “Storie di oleoturismo: come costruire le esperienze turistiche a tema olio”. Il convegno è realizzato in collaborazione con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.

Nel pomeriggio tante iniziative in piazza Garibaldi: alle ore 15 la presentazione del romanzo “Dentro lo zaino” di Iacopo Maccioni, alle ore 16:30 lo spettacolo di magia e giochi di gruppo per bambini e famiglie a cura del “Mago Cappello”. Per tutta la giornata nel centro storico saranno aperti i mercatini per la degustazione di olio novo e prodotti tipici, a cura della Pro Loco Trequanda e dei produttori locali del paese gemellato di Marone (BS). Seguirà presso lo stand gastronomico nel Parco delle Mura “O.Pancirolli” la cena con musica dal vivo a cura delle associazioni locali.

Anche per tutta la giornata di domenica 22 ottobre saranno aperti gli stand dei produttori di olio novo lungo il centro storico di Trequanda. Alle ore 11 degustazioni guidate con gli assaggiatori AICOO, mentre alle ore 12 l’amministrazione comunale accoglierà gli ospiti in arrivo con il Treno Natura; per il pranzo tornerà ad aprirsi lo stand gastronomico a cura delle associazioni locali. Nel pomeriggio, alle ore 15 e alle ore 17, presso la chiesa dei Santi Pietro e Andrea, si terrà il concerto di violino e pianoforte con Mattea Saladino e Antonio Saladino, con musiche di Ennio Morricone, Augustin Lara, Juan D’Arienzo, Elton John, Carlos Gardel.

Grande attesa per la consegna del premio Giordana Carpi “Oliva d’Oro”, alle ore 16:30 in piazza Garibaldi: il premio viene assegnato ogni anno a un produttore selezionato, in base alla qualità dell’olio. Un importante momento di promozione e valorizzazione del prodotto tipico locale che caratterizza Trequanda, in compagnia dei rappresentanti istituzionali dei paesi gemellati di Marone (BS) e Poggio San Marcello (AN). Per tutta la domenica in piazza sarà attivo un punto di Street Food; durante i tre giorni di festa saranno inoltre presentati menù speciali a base di olio novo presso i ristoranti locali.

La Festa dell’Olio Novo è organizzata dal Comune di Trequanda, in collaborazione con l’associazione Castelmuzio Borgo Salotto, società sportiva Valentino Mazzola, libreria Libraccio di Firenze, Pro Loco Trequanda, Strada Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Arci Trequanda, SS Voluntas Trequanda, Aicoo e Società Astronomica Poliziana. L’evento sostiene Valdichiana 2026, la candidatura del territorio a Capitale Italiana della Cultura.